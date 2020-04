La renuncia, al hacerse ante el mismo Congreso, generaría un mecanismo que en democracias maduras no tendría que llevarnos a mayor peligro porque estamos demostrando que tenemos 25 años de recorrido constitucional. Considero que este proyecto toma en consideración lo mismo que estaban planteando en anteriores oportunidades.

No tengo mayores inconvenientes al decir que bien podría plantearse en una democracia que está dando muestras de madurez. Invita a los congresistas a que, en razón de sus motivaciones, actuar en libertad.

Después de 25 años de vida democrática no vería inconveniente a que se discuta la renuncia considerando que lo que estamos protegiendo es la libertad y no se pondría en riesgo la autonomía del Parlamento.

Estoy de acuerdo en que se permita la renuncia al cargo de congresista porque de acuerdo con los derechos humanos nadie puede ser obligado a permanecer o ejercer un trabajo que ya no quiere. Es insólito que el presidente de la República pueda renunciar y no lo puede hacer un congresista. La renuncia de los congresistas es algo que debe hacerse porque, no hacerlo, es conservar una figura arcaica.

Está bien enfocada. Uno puede renunciar y punto. ¿Por qué se renuncia? Depende la subjetividad de cada persona. Abres una puerta importante para aquel que quiera evitar el transfuguismo. Si mi bancada ha cambiado su filosofía, renuncio, ya no formo una bancada paralela. La renuncia de parlamentarios promueve la decencia y docencia política.

Sobre la renuncia, tiene más pros que contras en la medida que nadie debería estar obligado a ejercer un cargo público para el que no tiene la voluntad de hacerlo. Quizás puede haberlo tenido, pero en un determinado momento ya no. Hay una consecuencia fácil que es el reemplazo por parte del accesitario.

Habría que mirar que en el Congreso pasado se había trabajado en base a renuncias. Esa es una iniciativa que tiene tiempo dando vueltas, más de una década, pero el tema de la revocatoria no es algo que se haya trabajado porque inclusive en el nivel subnacional tiene muchas discrepancias.

El gran legado de este Congreso deberían ser algunos artículos de reforma política, es un periodo muy corto el que tendrán. Entonces, parte de la reforma política es la regulación del mandato congresal y las propuestas hay que debatirlas. Me parece que más viable es introducir la renuncia. Y, la revocatoria es algo a que más le veo inconvenientes técnicos.