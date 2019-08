Fuerza Popular y aliados no consideran por ahora censura a ministros Ísmodes y Oliva

Ni Fuerza Popular ni las bancadas que la acompañan en la Mesa Directiva- Acción Republicana y Cambio 21- consideran por ahora presentar o apoyar una moción de censura contra los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Ellos deberán presentarse este miércoles ante el pleno a fin de precisar por qué se suspendió la licencia de construcción que se le otorgó a Southern Perú para ejecutar el proyecto minero Tía María, en Arequipa.

“No, no, ahorita no hay ningún ánimo relacionado con la interpelación o la censura, lo que sí es importante es que vengan ambos ministros a explicar todo lo que viene sucediendo con Tía María […] Vamos a escucharlos, nada está descartado, pero el ánimo no es ese”, manifestó el portavoz del fujimorismo, Carlos Tubino, en comunicación con El Comercio.

Tubino consideró que el presidente Martín Vizcarra, al acordar con las autoridades arequipeñas la suspensión de la licencia, está “abriendo una caja de pandora contra la minería en el Perú”.

El congresista de Fuerza Popular indicó que Ísmodes y Oliva deben explicar por qué el Ejecutivo no realizó acciones para explicarle a la población de la provincia de Islay (Arequipa) el impacto de esta inversión. “Hemos leído el comunicado de Southern, ellos dicen que han respetado todos los estándares de respeto al medio ambiente, exigidos a nivel internacional. Si esto es cierto, ¿por qué el gobierno no se ha involucrado para explicar esto?”, cuestionó.

Tubino también criticó que el presidente haya negociado a “puertas cerradas” con las autoridades arequipeñas una salida a la crisis por Tía María que solo tenía como única postura la suspensión de las obras.

“El gobierno tiene que respetar la institucionalidad, lo que vemos es que el presidente no conoce la institucionalidad del Estado Peruanos, no respeta al Congreso ni a otras instancias. Él no puede someterse a reuniones a puertas cerradas con un grupo de personas sin ningún funcionario del gobierno a su lado”, subrayó.

De esta manera respondió al ser consultado por este Diario sobre el nuevo audio de Vizcarra Cornejo en la reunión que tuvo con las autoridades arequipeñas el 24 de julio, donde les indica que si en un mes no cumplía con suspender la licencia de construcción para Tía María, ellos podían realizar una “medida radical”.

Tubino reiteró que si él estuviera en la posición de los ministros Ísmodes y Oliva, “ya hubiera renunciado”.

-Injerencia política en el Consejo de Minería-

La parlamentaria Nelly Cuadros, vocera alterna de Acción Republicana, coincidió con Tubino al sostener que primero se deben escuchar los argumentos del ministro de Energía y Minas, antes de evaluar apoyar una interpelación o censura, opciones que tampoco descarta. Agregó que Ísmodes tiene que aclarar si hubo o no injerencia política en el Consejo de Minería, entidad que le retiró la licencia de construcción a la empresa Southern.

“El presidente Vizcarra ha tenido una acción reiterada de no respetar las instituciones ni la ley ni los reglamentos, lo único que respeta es lo que él cree que se debe hacer. Este Consejo de Minería es un órgano independiente, queremos saber si hubo o no injerencia política en un ente que debe sustentar sus decisiones en aspectos técnicos. Eso nos preocupa”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, Cuadros lamentó que el gobierno hubiese enviado a agentes de las Fuerzas Armadas al puerto de Matarani (Islay, Arequipa) “a enfrentarse a la gente” y “a exponerlos”, cuando el presidente Vizcarra ya tenía tomada la decisión de anular la licencia del proyecto minero. “Este es un acto irresponsable”, añadió.

A diferencia de Tubino, la congresista de Acción República- bancada a la que pertenece el presidente del Congreso, Pedro Olaechea- sí opinó que los nuevos audios del mandatario complican la situación de los ministros. “Vamos a ver qué dicen [Ísmodes y Oliva], qué tiene que argumentar al respecto, si comparten la posición o deslindan responsabilidades”, acotó.

La parlamentaria Maritza García (Cambio 21) dijo que lo “pertinente y prudente” es escuchar a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEN), quienes, desde su punto de vista, deben detallar la evaluación que hizo el Consejo de Minería para darle la licencia de construcción a la mina y luego de un mes suspendérsela.

Aunque evitó hablar de renuncias, García señaló que Ísmodes debe asumir su responsabilidad política por haber dejado que el jefe de Estado se exponga al “bajar al llano” a una reunión con alcaldes. “Si hubiera habido muertes, hubiera sido suficiente para responsabilizar al presidente de la República, no pueden poner en bandeja a tu presidente”.

Este Diario intentó comunicarse con los portavoces de Contigo, bancada que integra junto al fujimorismo la Mesa Directiva que preside Olaechea.

-“El gobierno ha cumplido un triste papel”-

La portavoz de la Cédula Parlamentaria Aprista, Luciana León, refirió que su bancada primero escuchará la presentación de Ísmodes y Oliva y luego se pronunciará sobre una eventual interpelación o censura.



“Los ministros deben dejar en claro algo que ahora es incomprensible.¿Qué llevó al gobierno a considerar que la empresa había absuelto todas las observaciones y, por lo tanto, cumplido con los requisitos para el otorgamiento de la licencia? ¿Y luego, cuáles fueron las razones por las que se le suspende esta licencia? ¿A qué se debió? ¿A la presión social? ¿Existieron razones técnicas?”, expresó a El Comercio.

León, además, indicó que los nuevos audios del presidente Vizcarra “evidencia el triste papel que cumplió el gobierno en el Caso Tía María. “Quien debía resguardar la seguridad jurídica, encabezar la promoción de las inversiones y velar por el respeto del Estado de derecho sin violencia, claudicó ante ella. Nos deja ver un Gobierno sin autoridad y enfocado en su popularidad”, concluyó.

- ¿Se puede presentar una censura? -

El inciso a) del artículo 86 del Reglamento del Congreso establece que una moción de censura “la pueden plantear los congresistas, luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad”.

Según dicho artículo, la moción la deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas y se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

-Moción de interpelación a Ísmodes-

La bancada del Frente Amplio presentó el 11 de julio una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas por la crisis a raíz del proyecto Tía María. Dicho pedido fue incluido en la agenda de la sesión plenaria de este miércoles.