Fuerza Popular evalúa opciones para recuperar la Mesa Directiva

El objetivo de Fuerza Popular para sacar del trono legislativo a Daniel Salaverry está definido, y para lograrlo estarían dispuestos a ceder la presidencia y, tal como en el 2016 y 2017, volver a armar una lista multipartidaria para la Mesa Directiva.

Varias fuentes consultadas de la tienda fujimorista sostienen que la opción de la legisladora de Rosa Bartra no termina de cuajar, y aún no surge otro congresista que genere consenso al interior de la bancada. En la semana se voceó el nombre de Cecilia Chacón, pero ella misma rechazó públicamente que vaya a postular.

Bartra sí empezó a hablar como candidata. “Probablemente en estos momentos haya una campaña contra mí, porque están pensando en la elección de la MD [Mesa Directiva] y yo les pediría a los que se sienten incómodos que se tranquilicen eso es algo que se verá en su momento”, escribió en su Twitter la titular de la Comisión de Constitución.

La mayor muestra de la falta de consenso sobre Bartra fue la respuesta de su colega Alejandra Aramayo recordando un acuerdo de alternancia al interior de su bancada por el cual su colega Bartra no podría postular. “[El acuerdo] se tomó cuando nosotros ingresamos a esta legislatura. […] La idea es que haya alternancia y meritocracia. Es un acuerdo vigente que me parece importante. Tenemos que demostrar que el liderazgo lo pueden ejercer personas que aún no han tenido protagonismo en el Congreso y que tienen méritos para ejercerlo”, afirmó la legisladora Aramayo a este Diario.

-Dos opciones-

Aramayo fue la primera que habló, hace unas semanas en este Diario, sobre la posibilidad de que Fuerza Popular ceda la presidencia y se arme una lista donde ocupen 2 de las 3 vicepresidencias dada la proporcionalidad de su mayoría. La medida parece haber tomado fuerza.



Los dos nombres que han comenzado a vocearse como opción para la presidencia legislativa son Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Juan Sheput (Concertación Parlamentaria). El primero dijo que su bancada no venía participando de ninguna negociación ahora y todo dependerá del consenso; el segundo tampoco lo descartó y dijo que “no debe haber ningún tipo de exclusiones para la Mesa Directiva”.

La alusión de Sheput se refiere a que una lista no puede ganar sin los votos de Fuerza Popular y el Apra. Ambas bancadas suman 60 votos y la elección de la Mesa Directiva se gana con mayoría simple de los miembros presentes (66 si asisten los 130 congresistas).

Otra opción es unir fuerzas y armar una lista con los 2 nombres. Víctor Andrés García Belaunde como presidente, Juan Sheput a la primera vicepresidencia, y dos fujimoristas en la segunda y tercera vicepresidencia. Ambos legisladores cuentan con respaldo al interior de la bancada.

El tema ahora pasa porque García Belaunde acepte armar una lista con fujimoristas. Siempre ha postulado en contra de ellos por la presidencia, aunque fuentes de Acción Popular indicaron que aceptará si “es la única opción de consenso”.

-Factores de negociación-

Existen dos puntos claves en esta elección legislativa: las sanciones en Ética como factor de negociación y la bicameralidad e inmunidad parlamentaria como factor de unidad interna.



La Comisión de Ética viene investigando al actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry. En este terreno, los fujimoristas ya demostraron tener los votos para archivar o sancionar en dicho grupo. En estas últimas semanas han logrado imponerse para archivar denuncias contra sus miembros como Héctor Becerril y Betty Ananculi.

Con los votos de Fuerza Popular también se han archivado los casos de los legisladores Jorge del Castillo (Apra) y Marita Herrera (Concertación Parlamentaria), quien es acusada de mentir en su informe de representación, un caso similar al de Salaverry. El caso de Herrera se archivó pese a que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry la denunció constitucionalmente.

Fuerza Popular no solo ha demostrado que tiene el poder para inclinar la balanza en la Comisión de Ética, sino también en el pleno. La semana pasada logró que se suspenda a la legisladora María Elena Foronda (Frente amplio) por 120 días, pese a que el informe de la comisión pedía la mitad de días como sanción.

En el tema político, Fuerza Popular ha encontrado coincidencias en varias bancadas sobre la necesidad de impulsar su propia reforma de bicameralidad con el fin de restaurar la reelección y además mantener la inmunidad parlamentaria.



El mismo Sheput, en marzo pasado, indicó que “la reelección tiene que ser materia de discusión”. En lo que respecta a la inmunidad, los congresistas están dispuestos a eliminar la de arresto mas no la de proceso.



En ese sentido, el último mensaje de Daniel Salaverry no cayó bien en la interna legislativa, pues consideran que está dispuesto a eliminar la prerrogativa en todos sus extremos. “Para replantear o eliminar la Inmunidad Parlamentaria se requieren 87 votos en dos legislaturas. Por eso, solo sería posible con el apoyo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. La Inmunidad no debe convertirse en Impunidad”, tuiteó en la semana.

-La última esperanza-

Daniel Salaverry tuvo una pequeña victoria esta semana cuando, con su voto dirimente, logró que se apruebe la nueva Ley de Cine. Un proyecto que Fuerza Popular pretendía posponer por segunda semana consecutiva como represalia a su ex miembro Francisco Petrozzi, autor de la iniciativa.



Este Diario consultó en bancadas como Alianza para el Progreso, Concertación Parlamentaria y Acción Popular y todos negaron apoyar una reelección de Salaverry. “Vemos difícil la reelección con su proceso en Ética. Hay gente de la izquierda que tampoco votaría por él”, refirió el propio García Belaunde.

Salaverry confía en que hasta 10 congresistas de Fuerza Popular estén dispuestos a votar por él sin la necesidad de renunciar a la bancada. Esta vez no dejarán que se les obligue a mostrar el voto como el año pasado. El entorno de Salaverry también sigue creyendo que la clave para impedir que el fujimorismo retome el control parlamentario pasa por dividir a Concertación Parlamentaria, la bancada de Sheput.