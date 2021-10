Conforme a los criterios de Saber más

El exalcalde de Lima Ricardo Belmont no será nombrado oficialmente consejero presidencial de Pedro Castillo. Así lo reconoció el jueves él mismo después de una reunión en Palacio de Gobierno.

“No se [me] va a oficializar como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora. No he preguntado los detalles, pienso que es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una resolución”, dijo a la prensa.

Fuentes de El Comercio detallaron que el mandatario tomó esa decisión después de reunirse en privado con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien debía firmar la resolución suprema con la que debía hacerse oficial el nombramiento.

Vásquez dijo el lunes último que “cada autoridad, sobre todo el presidente, está en la libertad de elegir sus asesores”, pero agregó que estos deben sujetarse a las políticas de Estado en “el tema de la vacunación, la estabilidad y la gobernabilidad, la educación, entre otros”.

Ese mismo día, Castillo anunció en Twitter: “Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del despacho presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”.

Diferencias

La postura de Belmont contra la vacuna del COVID-19 y contra las medidas de bioseguridad que buscan evitar la propagación del virus colisiona con la política de lucha contra la pandemia del gobierno.

Antes Belmont había cuestionado el uso de mascarillas y minimizado la pandemia. En cambio, el Ministerio de Salud exige el uso de mascarillas y mantiene una campaña para incentivar a la ciudadanía a que se vacune ante la evidencia científica de su efectividad.

El exalcalde de Lima también tuvo expresiones xenófobas, homofóbicas y machistas. Además, antes de ser convocado por el presidente, aseguró que este terminaría preso o fugado, y consideró que la primera ministra es “la continuidad” de la gestión del expresidente Francisco Sagasti.

El jueves, ante la insistencia de la prensa, Belmont aseguró que es asesor presidencial “de palabra”. Añadió que le entregó “un plan” a Castillo.

“Estoy de palabra. Yo no vengo por un sueldo ni por un puesto.[...] Lo que he hecho es lo que él me pidió. Me pidió un plan y yo se lo he entregado. Él verá si lo ejecuta. La responsabilidad es del señor presidente”, aseveró.

Según el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial, los consejeros del jefe del Estado no tienen atribuciones políticas, normativas, administrativas, ejecutivas ni administran recursos presupuestales.

Dato

En setiembre pasado, el físico Modesto Montoya fue designado consejero presidencial en materia científica.

