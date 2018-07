Guido Aguila renunció al CNM ante difusión de nuevo audio

IDL-Reporteros (con la colaboración de Justicia Viva) y la Unidad de Investigación de El Comercio



Guido Aguila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aparece ya no solo como una persona a la que se menciona, sino como protagonista de uno de los audios que han desatado el último escándalo de corrupción en el país.

En el diálogo registrado el lunes 16 de abril pasado, a las 5 de la tarde, el empresario textil Mario Mendoza Díaz llama por teléfono al consejero Guido Aguila para que este se sume a una cena pactada con el congresista Mauricio Mulder y sus esposas en el restaurante La Gloria, para el jueves 19. Mendoza aprovecha la oportunidad para pedirle al consejero Aguila que le dé “una ‘empujadita’ a un amigo, Juan Canahualpa”, quien postulaba al cargo de fiscal adjunto provincial de familia en la corte del Callao.

En esas fechas, el CNM desarrollaba el concurso para diversas plazas, entre ellas a la que postulaba Canahualpa. Su entrevista estaba prevista para ese martes 17. Ante el pedido de Mario Mendoza, Guido Aguila inmediatamente le solicita que lo llame a otro número telefónico. “Ya, hermano, por este medio no. Llama al número de cuatro 9 y le das”.

El domingo pasado, el programa “Panorama” difundió tres audios referidos precisamente al nombramiento de Canahualpa. En el primero, el renunciante presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos dialoga con el propio candidato a fiscal, quien le recuerda que su examen es “el martes”, a lo que Ríos responde que hará la “gestión con el más grandazo de todos”. En la segunda llamada, aparentemente después del examen en el CNM, Ríos le pregunta a Canahualpa “qué tal [le fue]”, a lo que este responde: “Bien”. En la tercera comunicación telefónica, el propio empresario Mendoza llama a Ríos para notificarle que su recomendado [Canahualpa] “ya es fiscal”. En efecto, la resolución de nombramiento de Canahualpa fue emitida el 27 de abril de este año.

El miércoles 18 de abril, Mendoza llama al congresista Mulder para contarle que el consejero Guido Aguila viajaría a Trujillo y no podría ir a la comida. Acuerdan esperar su retorno.

Según dos parlamentarios que estuvieron en la sesión de la Junta de Portavoces del último jueves, los congresistas Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, del Partido Aprista, hicieron especial énfasis en la probidad del consejero Aguila.

-Los descargos-

En diálogo con este Diario, Guido Aguila admitió que conoce al empresario Mario Mendoza y que sí firmó la resolución de nombramiento del fiscal Canahualpa. Sostuvo que, “dadas las circunstancias”, evaluaba dejar el cargo de consejero: “En las próximas horas vamos a ver la posibilidad de renunciar de manera irrevocable al CNM”. Minutos después, confirmó que presentará su renuncia.

En tanto, el parlamentario Mauricio Mulder declaró a este Diario que Mendoza es un conocido suyo al cual calificó como “filoaprista”, pero dijo que el conocerlo “no significa que uno tenga que responsabilizarse por lo que haya hecho él”. Señaló que estos audios son “parte del vuelto por la ley Mulder”. “[Ha] venido como anillo al dedo para que ustedes puedan ir ahora y tratar de interpretar las cosas y tratar de mezclarme”, agregó.

Al cierre de esta edición, el empresario Mendoza no contestó ninguna de las llamadas que le hizo este Diario.

Conversación entre el consejero Guido Aguila Grados y el empresario Mario Mendoza, realizada el 16 de abril de este año.



Guido Aguila: Aló, Mario, ¿cómo estás?

Mario Mendoza: Aló, mi hermano. ¿Cómo estás?

Aguila: Gusto de saludarte, Mario, después de tiempo, ¿cómo estás, hermano?

Mendoza: Jueves me dijo Mauricio para comer con las esposas.

Aguila: ¿Qué día?

Mendoza: Jueves. ¿Puedes?

Aguila: No, hermano, el jueves estoy saliendo en la noche a Trujillo.

Mendoza: Asu mare, ¿a qué hora sales?

Aguila: Salgo en el vuelo de las 5:30 de la tarde.

Mendoza: Ya, y regresas…

Aguila: Regreso el viernes a medianoche.

Mendoza: Ya, entonces, voy a llamarlo ahora, mañana, a ver si de repente lo adelantamos para el miércoles.

Aguila: A ver si lo adelantamos para martes, miércoles.

Mendoza: Ya…

Aguila: Por favor.

Mendoza: Otra cosita… con respecto a… necesito una empujadita a un amigo. Juan Canahualpa [...].

Aguila: Ya, hermano, por este medio no. Llama al número de cuatro 9 y le das.

Mendoza: Ya, OK, conforme, de acuerdo. Ya. Un abrazo.

Aguila: Ya, listo, hermanito. Ya, un abrazo.

MM: Ya.

Diálogo entre el congresista aprista Mauricio Mulder y el empresario Mario Mendoza, realizado el miércoles 18 de abril de este año.



Mauricio Mulder: Aló.

Mario Mendoza: Aló, Mauricio. ¿Cómo estás?, ¿qué tal, mi hermano?

Mulder: ¿Qué novedades?

Mendoza: Oye, Guido tiene que viajar a Trujillo.

Mulder: Ya.

Mendoza: ¿Y tú has separado el sitio con tu esposa? Si no almorzamos, comemos nosotros nomás.

Mulder: ¿Para cuándo habíamos quedado?

Mendoza: Para el jueves.

Mulder: Ehhh… si quieres esperamos a que él regrese, ¿no?

Mendoza: Ah, ya, pues, como tú gustes.

Mulder: Ya.

Mendoza: ¿Lo esperamos?

Mulder: Sí. Mejor lo esperamos, pues.

Mendoza: Ya, hermanón, perfecto, un abrazote. OK, todo bien. Chau, gracias.

Mulder: Un abrazo, chau.

-Los audios al detalle-

Conversación entre el empresario Mario Mendoza y un interlocutor.

Conversación entre Salvador Castañeda (ex gerente de administración de la Municipalidad del Callao) y Walter Ríos.

Conversación entre Guido Aguila y el empresario Mario Mendoza.

Conversación entre Mauricio Mulder y el empresario Mario Mendoza.

Segunda conversación entre Mauricio Mulder y el empresario Mario Mendoza.

Tercera conversación entre Mauricio Mulder y el empresario Mario Mendoza.

Conversación entre Walter Ríos y Salvador Castañeda.