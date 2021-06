Conforme a los criterios de Saber más

Como todo político con vocería en la contienda, ‘Nano’ Guerra García está pendiente de recursos de nulidades y alambicadas tesis de fraude, pero le pedimos abstraernos de ese lío, para hablar de algo que sí es seguro, su curul en la bancada de Fuerza Popular.

— Aunque ahora parezca difícil hablar del futuro parlamentario hablemos primero del actual Congreso. La bancada fujimorista no ha estado de acuerdo con esta legislatura extraordinaria. ¿Va a ser consecuente y no avalar reformas apuradas que se quieran hacer?

No hemos estado de acuerdo con la legislatura extraordinaria; en consecuencia debemos mirar con pinzas lo que se decida ahí. Hay que tener una mirada de cuáles temas debieran dejarse para un Congreso que piense, que delibere. Pueden aparecer en esta legislatura algunos temas que se pueden ver con mucha cautela.

— ¿Hay una posición generalizada en FP a favor de la bicameralidad?

No, hay diferentes posiciones. Entiendo que Keiko sí la apoya, yo también.

— ¿Se ha reunido la bancada electa con Keiko y los actuales congresistas?

Hemos tenido algunas reuniones virtuales para coordinaciones de campaña y políticas. Estamos coordinando con más tiempo reuniones mayores para ponernos de acuerdo en agenda legislativa.

— ¿Han hablado, sino de proyectos, de ejes temáticos prioritarios?

Los ejes prioritarios son los que parten de nuestra mirada de lo que hay que hacer a partir del plan de gobierno. Es la fuente sobre la que queremos caminar, seamos o no gobierno. Si uno tiene una propuesta de país debe buscar que se logre, debatirla. En economía, ahí hay que buscar la reactivación rápida y si se requiere mecanismos legislativos, ahí estaremos. Por ejemplo, planteamos que exista una ‘comisión nacional de formalización o ‘Conafor’, para que todos los trámites para pequeños y medianos empresarios sean rápidos.

— ¿Sería un organismo autónomo adscrito a un ministerio?

A la PCM, y se necesita un consenso para que exista una política del Estado en pro de la formalización. Una política que atraviesa todo. Tenemos también la propuesta de crear el ministerio de pesquería, que es el único organismo [ministerial] que hemos propuesto. Hay un abandono del sector pesquero desde hace tiempo, uno lo ve a nivel mundial.

— Ustedes no son pro crecimiento del aparato estatal. ¿Esa es una excepción?

Sí, luego de esto habrá que incidir en mirar todo el sistema de salud. Por ejemplo, en unificar nuestros sistemas de salud.

Mientras Keiko Fujimori se juega, terminado el conteo de la ONPE, la posibilidad de ganar la elección con recursos de nulidad de actas; Guerra García habla del futuro parlamentario de FP.

— Esa es una vieja propuesta que los políticos saben que no la cumplirán porque es titánica.

No necesariamente unificar las entidades, pero la rectoría nunca existió; además de una serie de elementos como las historias clínicas comunes, mirando a un mundo que enfrentará más pandemias. Estos son síntomas y no solo en salud, también en educación y otras áreas y es consecuencia de una regionalización que debió trasladar capacidades y que debe tener una mirada mucho más integral y no solo regional. Habría que revisar el impacto y las deficiencias y qué cosas habría que corregir de nuestra descentralización. Habrá que ceder más en algunos casos a las regiones y en otros hacer lo contrario.

— Aunque suene triste.

Y a mucho políticos no les gusta eso. Pero quiero ser muy escrupuloso: hay que revisar nuestra descentralización después de décadas y mirándonos en el espejo. Esto nos ha sucedido en la pandemia, mañana nos puede suceder con otra tragedia.

— Una propuesta llamativa de ustedes es el 40% del canon minero como asignación directa. ¿Eso se puede hacer solo desde el Ejecutivo?

Se puede hacer de ambos lados. Y si no llegamos a ser gobierno insistiremos y lo haremos desde el Congreso. Creemos que es una forma justa de que los recursos lleguen a lugares que estén durmiendo el sueño de los justos.

— ¿Y está claro que radio de población sería beneficiada?

Cuando hemos hecho cálculos de esto con Lucho Carranza y su equipo, creemos que pueden haber variaciones: puede ser en la zona de la actividad minera o en toda la región, y eso se cruza con otras variables, como los ingresos. Se escoge una fórmula o un mix de fórmulas para que le toque a las familias que lo necesitan.

— ¿Y qué le dicen a los que opinan que se compromete 40% de ingresos que pueden ir a obras de infraestructura?

Que esos montos no se tocan, todo los años hay dinero que se entrega[a organismos con capacidad de ejecución] y se devuelve. Si estuviésemos en topes de ejecución, bueno; pero no es así. No tiene sentido que al costado de la actividad minera exista pobreza extrema

— Hay un relajo de la disciplina de bancada; todos hablan de voto de conciencia. ¿Han hablado de eso?

FP lo sabe. Ha tenido una bancada mayoritaria con muchos errores por eso. Tenemos que ser muy claros con los congresistas militantes y con los afiliados.

— ¿Tú eres…?

Soy militante, ya me inscribí pero todavía no está registrada mi ficha. Primera vez que milito en un partido. Cuando estaba joven, estuve en la izquierda pero nunca en un partido oficialmente inscrito. A tu pregunta anterior, tenemos una experiencia sobre eso. El congresista siempre tendrá su decisión personal y tenemos que fomentar desde nuestra cultura política el votar juntos, salvo en casos especiales. Hay un tema adicional y es la distorsión de la actividad parlamentaria, no solo en el Perú, creyendo que tenemos que hacer leyes cada vez más específicas, para un sector. La labor es pensar en legislaciones más abarcables para una población. No es un tema fácil, es darle una labor de reflexión y de discusión mayor. Para eso necesitas un congreso más respetable y este ha sido vapuleado por mérito propio.

— Van a tener una bancada mayor que la del congreso actual [24 frente a 15]. Ha trascendido que hay alas para bien y para mal, y hay un díscolo, Ernesto Bustamante.

No, en absoluto. Ha tenido opinión propia en el tema de las vacunas pero la relación es buena y conmigo particularmente es buena.

— Hay quienes agrupan a los relacionados a Alberto Fujimori y a los directamente relacionados a Keiko.

No lo he percibido, no lo he sentido así. Una vez elegidos, es el voto popular el que reúne al grupo. Hasta ahora no he vistao a alguien que se dispare por su cuenta.

— ¿Han visto quienes podrían ser portavoces?

No aún.

— ¿Estarías disponible?

Creo que hay que apoyarse en la experiencia y es una decisión partidaria. Hay quienes han tenido experiencia parlamentaria, yo no la he tenido aún.

'Nano' Guerra García se reservó el final del debate técnico, para resumir el trabajo del equipo que coordinó. (Foto: Renzo Salazar/GEC).

— Has tenido una responsabilidad importante en la campaña. A propósito, en el debate técnico, no eres experto en ambiente, ¿pero escogiste ese tema porque era el que cerraba el debate?

El tema era ambiente y desarrollo sostenible, y eso tiene mucho que ver con pequeña y mediana empresa, que es mi tema. Además, al ser el coordinador del equipo de plan de gobierno, estoy empapado de todos los temas. No llegué a desarrollar todo porque la señora al lado [Celeste Rosas], me llevó a otra cosa. Muchos temas quedaron por decir. Por ejemplo, nosotros quisiéramos sacar todo lo que es desarrollo forestal apoyándonos en las comunidades. Luego estaba el tema de pequeñas empresas eco amigables con apoyo del estado.

— Hablas como si quisieras estar en el Ejecutivo, en un eventual gobierno fujimorista.

No hemos conversado eso. La idea es que quien esté en el parlamento no aspire a un cargo en el Ejecutivo. Con un Congreso dividido, hay que sumar allí.

— Estamos en días de mucha incertidumbre e impaciencia. Te planteo dos escenarios. En el caso que ganara Keiko sería luego de un proceso de nulidades, de maniobras legales. ¿Qué gesto haría para legitimarse?

Primero, no creo que sean maniobras legales estos procesos. No ha terminado el partido, vamos a ser absolutamente respetuosos de lo que digan las autoridades. No es que uno empezaría ‘no legítimo’ sino con el sinsabor de que no es la victoria que uno quisiera. Eso obligaría a ser muy efectivo y tender la mano con quien se pueda conversar para sacar adelante al país. Y no entrar en la confrontación. Es fácil confrontar a otro, me paro y te digo cualquier barrabasada y listo. La cooperación siempre será más difícil; exige renuncia, inteligencia emocional, reflexión.

— En el otro escenario, no se aceptan las nulidades o algunas pero no suficientes para que Keiko gane. ¿Ella iría a saludar presencialmente?

Esa es una decisión personal, pero te voy a decir lo siguiente: vamos a ser respetuosos, como Keiko lo ha sido otras veces y haríamos una oposición que sería mucho más reflexiva que la que se ha hecho antes, a pesar de que quien tendríamos al frente representa un modelo del cual estamos muchísimo más distantes.

— Lo preguntaba por ese sinsabor histórico de no saludar a PPK. ¿Te gustaría ver el gesto de un saludo?

Yo no voy a decir lo que debe hacer Keiko Fujimori. Los gestos son eso, una expresión de lo que uno piensa y siente y ha evaluado. Uno puede hacerlo personalmente o por tuit o abrazar estrechamente.

— O chocar puños como lo ha hecho en los debates.

Te voy a decir que Keiko me parece una mujer muy respetuosa no solo de las instituciones, sino de las formas y ella tendrá sus razones para tomar las decisiones.