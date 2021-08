Conforme a los criterios de Saber más

A solo tres días de haber recibido el voto de confianza del Congreso, el Gabinete Ministerial, liderado por Guido Bellido, afronta nuevamente cuestionamientos. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, sigue en la mira de la oposición del Parlamento, luego de que se haya revelado un nuevo atestado de la Policía, esta vez del 2004, en la que se le acusa del presunto delito de terrorismo en la modalidad de instigación.

El portavoz alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, refirió que su bancada tiene listos dos borradores, uno para interpelar a Maraví y otro para censurarlo de manera directa. Agregó que este martes comenzarán a reunir las firmas para ambas, pero solo presentarán el documento que alcance el respaldo necesario.

“Desde que supimos que el ministro de Trabajo tenía vínculos con el Conare Sutep, desde ahí nosotros hicimos un requerimiento público al señor Bellido pidiendo la renuncia de varios integrantes de su Gabinete, entre ellos Maraví. Hubo atestados de la década de 1980, y ahora este de 2004, todo esto hacen insostenible su presencia en el cargo, violenta todo principio de idoneidad”, manifestó a El Comercio.

Muñante indicó que su agrupación irá por “la censura inmediata”, pero si no existe un acuerdo con las demás bancadas, entonces se decantarán primero por la interpelación.

El parlamentario precisó que su bancada ha exhortado, en una carta pública, al presidente Pedro Castillo la remoción de Maraví, a fin de que evite que el Congreso “proceda con el control político” respectivo.

Desde Avanza País, su vocero José Williams Zapata consideró que el ministro de Trabajo debe dar un paso al costado, de lo contrario le espera “la interpelación y luego la censura”.

“Yo creo que, ante esta nueva denuncia, el señor Maraví debe dar un paso al costado, el primer ministro debe pedirle su renuncia, caso contrario, ya con este antecedente más y otras informaciones que acreditan que tiene una relación intensa con el Conare Sutep, el Movadef y Sendero Luminoso, creo yo que le espera la interpelación y luego la censura”, expresó a este Diario.

El excomandante general del Ejército dijo que le corresponde al jefe de Estado tomar una decisión.

LEE TAMBIÉN:

Una moción multipartidaria

El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García opinó que la situación de Maraví es “casi insostenible” y que le parece “increíble” que Castillo y Bellido no le hayan solicitado su salida del Ministerio de Trabajo.

“Nosotros mañana (martes) tenemos una reunión de bancada y lo más probable es que veamos buscar una moción multipartidaria para iniciar primero una interpelación”, expresó a El Comercio.

Guerra García dijo que el fujimorismo evaluará este martes si es que respaldan o no una censura directa, en caso esta tenga el respaldo de otras bancadas.

El parlamentario Carlos Anderson (Podemos Perú) sostuvo, a título personal, que pedir una censura sin antes haber interpelado a Maraví “es extremo”.

“No se puede llegar a la conclusión antes de escucharlo, lo democrático es llamar al ministro, hacerle las preguntas necesarias. Y luego, si no da satisfacciones, proceder con otra acción. Ese es el gran error de Renovación Popular, porque desvirtúa [el mecanismo] y se pone a la par del comportamiento prepotente del otro lado”, subrayó a El Comercio.

Anderson también dijo que la moción de interpelación debería ser multipartidaria y no solo de la bancada celeste.

LEE TAMBIÉN:

Piden que dé un paso al costado

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, afirmó que lo “más prudente” es que Maraví renuncie al cargo o que el presidente Castillo lo separe. “Si ya hay casos comprobados, lo que corresponde es la interpelación. Tenemos que tener respuestas, no para perjudicar al gobierno, sino para ayudarlo a tomar las mejores decisiones”, complementó.

Paredes indicó que está en contra de ir directamente a una censura del ministro de Trabajo, como lo propone Renovación Popular, porque “hay que cumplir los procedimientos”.

El inciso A del artículo 86 del Reglamento del Parlamento establece que la moción de censura puede ser planteada por los congresistas “luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad”.

(Foto: El Comercio)

La congresista acciopopulista dijo que, si bien su bancada votó a favor de la confianza al Gabinete Ministerial, es no significó un “cheque en blanco”. “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de fiscalización de manera responsable”, acotó.

El portavoz alterno de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, Wilmer Elera, dijo que espera que el ministro de Trabajo renuncie al cargo antes de que sea sometido a los mecanismos de control del Parlamento, como la interpelación o la censura.

“Debe dar un paso al costado y no comprometer más al gobierno de Pedro Castillo, el Gabinete ha recibido el voto de confianza, Maraví no debe entorpecer su labor, hoy mismo o mañana debe presentar su carta de renuncia […] Espero que no llegamos ni a la interpelación ni censura, estoy seguro que el señor no quiere ser una piedra en el zapato para el Ejecutivo”, manifestó a este Diario.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), le pidió al presidente Castillo el retiro inmediato del ministro de Trabajo.

“Sr. presidente, es momento de ser firmes frente a los nexos terroristas que existen en este gobierno; ante ello, exigimos el retiro inmediato del ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Qué espera? La gobernabilidad exige cambios por el bien del país”, tuiteó.

Sr. Presidente, es momento de ser firmes frente a los nexos terroristas que existen en este gobierno; ante ello, exigimos el retiro inmediato del Ministro de Trabajo @iber_maravi. ¿¡Qué espera?! La gobernabilidad exige cambios por el bien del país. — Lady Camones (@LadyCamones) August 30, 2021





Camones, en comunicación con El Comercio, dijo, a título personal, que corresponde una interpelación en contra de Maraví.

“Felicitó a mis colegas parlamentarios por esta iniciativa, a la cual me voy a sumar convencida de que Maraví no debe mantenerse ni un día más en el cargo. Es realmente insultante para nosotros y una vergüenza para el país que Castillo como presidente, hasta el momento, no haya tomado la decisión de retirarle la confianza a este señor, qué más tiene que suceder para que tome una medida”, cuestionó.

“Hay que dejar trabajar, ya se dio la confianza”

La portavoz de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo, a título personal, que el ministro Maraví ha rechazado las acusaciones en su contra y opinó que la oposición debe dejar trabajar al Gabinete Ministerial, porque el Parlamento ya ha brindado el voto de confianza.

“Hay que dejar atrás el terruqueo, hay una suerte de aún no reconocer los resultados de las elecciones, no podemos tener pleno tras pleno bajo una lógica de censuras, lo único que van a hacer es atrasar el trabajo [de los ministros]”, expresó.

Luque remarcó que es decisión de Maraví si decide acudir al pleno a aclarar las denuncias en su contra y que depende del presidente Pedro Castillo evaluar su situación.

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) señaló que cuando el Parlamento brindó el voto de confianza al Gabinete Ministerial ya tenía conocimiento sobre los atestados de la Policía contra Maraví. Añadió que estos hechos no tienen sentencia alguna.

“Al haberse dado el voto de confianza, hay que continuar, se debe dejar trabajar a todos los ministros”, sostuvo.

El ministro de Trabajo, a través de un comunicado, refirió que no le debe nada a la justicia y que no tiene procesos pendientes ni “sentencia alguna que manche mi trayectoria”. “En el aspecto moral he condenado abiertamente todo acto terrorista y he manifestado mi convicción personal de seguir construyendo un país más justo y digno en el marco del respeto a las instituciones y la democracia”, añadió.

(Foto: Difusión)





TE PUEDE INTERESAR