Luego de que El Comercio revelara que el titular del Midagri, Javier Arce Alvarado, omitió incluir en su declaración jurada de nombramiento información sobre antecedentes fiscales y judiciales que él mismo admitió, el legislador de Avanza País, Diego Bazán, envió a la Fiscalía de la Nación un oficio solicitando “adoptar las acciones que correspondan”.

El documento al que accedió El Comercio está dirigido a Pablo Sánchez, actual titular del Ministerio Público.

Diego Bazán remitió el oficio este martes al fiscal de la Nación.

Bazán también remitió otro oficio a la Comisión de Fiscalización del Congreso requiriendo que el ministro Arce sea citado a dicho grupo de trabajo para que aclare los hechos. Cabe recordar que el titular del Midagri está citado para la tarde de este martes a la Comisión Agraria del Parlamento.

Oficio de Diego Bazán a la Comisión de Fiscalización.

Alistan más medidas

Más temprano, en diálogo con El Comercio, la titular de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos, sostuvo que en el referido hecho hay no solo responsabilidades penales, sino también políticas.

“Es claro que él omitió información de manera intencional, pero la responsabilidad no solo es administrativa, sino como abogada creo que incluso llega a responsabilidad penal. Pero más allá de eso, aquí hay responsables políticos, como el mismo señor Arce y el premier”, expresó cuestionando que el primer ministro Aníbal Torres no haya realizado un adecuado filtro para la designación de Arce, quien además no cuenta con experiencia en el sector.

En ese sentido, la legisladora de Fuerza Popular indicó a este Diario que, como congresista y titular de la citada comisión, tomará “acciones inmediatas para que quede como precedente ante otras designaciones”.

“Estamos enviando a la fiscalía la declaración jurada donde se acredita la omisión. Habría incurrido en el delito de falsedad genérica”, adelantó. Según dijo, se preparará el respectivo documento, el cual sería similar al que ya ha remitido Bazán.

Plantean interpelación

De otro lado, el legislador de Avanza País, Juan Burgos, manifestó a este Diario que planteará a su bancada promover una moción de interpelación contra Arce, quien tiene programado presentarse la tarde de este martes ante la Comisión Agraria.

“Está violando el Código Penal abiertamente, hay un problema de falsedad genérica”, subrayó.

Sostuvo también que el presidente del Consejo de Ministros debió revisar la hoja de vida de Arce y precisar si ha tenido problemas con la justicia.

“Voy a proponer a mi bancada [la moción de interpelación]. También haríamos otras labores, como pedir a la Comisión de Fiscalización que haga su labor. Está incurriendo en el delito de falsedad genérica”, reiteró.

Declaración jurada de Javier Arce, titular del Midagri.

Como se recuerda, luego de que “Cuarto Poder” revelara que Arce tiene la condición de reo libre en un proceso por estafa genérica iniciado en junio del 2021, el ministro difundió certificados de este año en los que se señala que no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales.

Sin embargo, reconoció que sí tiene “denuncias anteriores” como dirigente popular y “otras que se encuentran archivadas”. Además, admitió que estuvo preso por usurpación de funciones por un caso que data de 1997: “Injustamente fui detenido por la policía y, el mismo Poder Judicial, luego de la detención, me absolvió”.

Pese a haber admitido esos casos, Javier Arce Alvarado no ha consignado dicha información en la declaración jurada de antecedentes judiciales, fiscales y administrativos que, de acuerdo a la Ley 31457, es parte del procedimiento para la designación de ministros.

Expertos consultados por El Comercio consideraron que el ministro omitió declarar información en su declaración jurada, en donde dice no tener o haber tenido sentencias judiciales por delito doloso o culposo notificadas en calidad de autor o cómplice, ni investigaciones fiscales y/o procesos judiciales por delito doloso o culposo en calidad de imputado o cómplice. Por tanto, advirtieron la posible comisión del delito de falsedad genérica y acotaron que la Fiscalía de la Nación tendría que tomar acciones.

Este Diario buscó dialogar con el ministro Javier Arce, pero al momento no ha sido posible obtener sus descargos.