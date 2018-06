JNE pide a electores no consentir dádivas de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) instó a los ciudadanos a no recibir dádivas de candidatos en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales, ya que estarían yendo en contra de la Ley de Organizaciones Políticas.

“Los electores no deben consentir esta mala práctica orientada a comprar sus votos o inducirlos a sufragar en determinado sentido, por lo que deben denunciar estos hechos acompañando pruebas fehacientes”, señaló.

Para ello, informó que personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE se encuentran realizando operativos en todo el país.

A través de un comunicado, el ente electoral recordó que el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas sostiene que los candidatos “no pueden entregar o prometer dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica”.

Asimismo, recalcó que esta entrega no podrá realizarse de manera directa ni indirecta; es decir, “a través de terceros por mandato del candidato y tampoco con recursos de este o de su organización política”.

Según la Ley N° 28094, si el postulante infringe la prohibición, se le impondrá una multa de 30 UIT (S/ 124.500). Su exclusión se llevará a cabo solo si el mismo reincide en la entrega de dádivas o las mismas superan las 2 UIT (S/ 8.100).

Hace unos días, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, acotó que si bien la norma prohíbe esta conducta durante la campaña electoral, es decir, después de que el JNE haya admitido la candidatura de los candidatos, hay algunos que ya se encuentran haciendo propaganda política incluso antes de haber presentado su solicitud de inscripción.

Por ello, dijo que “hay que hacer una interpretación más bien extensiva de la norma” para señalar que en ningún momento se puede hacer entrega de dádivas.

“Estaría muy mal interpretar que mientras no me inscribo, puedo entregar regalos, porque sería una interpretación caprichosa de la ley. El espíritu de la ley es que no se compren votos a cambio de regalos”, dijo a El Comercio.



