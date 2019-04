Jorge Barata: el cronograma completo de los interrogatorios en Brasil

Por Mauricio Madrid



Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declarará ante los fiscales peruanos entre el 23 y el 26 de abril en Curitiba, Brasil.

La comitiva del Ministerio Público peruano estará conformada por los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela, José Domingo Pérez, Germán Juárez, Geovanna Mori y Carlos Puma. Además, viajará con ellos el fiscal Elmer Chirre.

(Composición: El Comercio)

Estas diligencias se realizarán dos meses después de que seis directivos de la constructora brasileña declararan ante las autoridades peruanas en Brasil. Algunos de ellos dijeron que Barata conoce al detalle los sobornos que se habrían pagado en el Perú.

A su vez, esta es la tercera vez que Barata declara ante la fiscalía peruana. La primera ocasión fue en noviembre del 2016 ante Hamilton Castro, anterior jefe del equipo Lava Jato. La segunda ante los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez por los aportes de las campañas políticas, el 27 y 28 de febrero del 2018, respectivamente.

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato, viajarán a Brasil. (Foto: AFP)

-Aportes de US$4 millones-

Jorge Barata tendrá que confirmar los motivos por los que se habría entregado dinero a Luis Nava Guibert y a su hijo José Antonio Nava Mendiola.

Nava Guibert, ex secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones, según los documentos de la Caja 2 de la empresa brasileña a los que accedió este Diario.

De esta cantidad, US$1,3 millones fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., de propiedad del ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala Herrera.

Atala indicó que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, según los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente fueron por la carretera Interoceánica Sur.

Esta será la primera vez que Barata entrará en detalle sobre casos de corrupción relacionados a la línea 1 del metro de Lima, caso que involucra al ex presidente Alan García (Foto: Andina)

Según los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada de Andorra por medio de la “offshore” Kleinfeld Services Limited (perteneciente al Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona con el nombre clave ‘Chalán’.

Tras firmar el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, la empresa realizó una búsqueda en su sistema e identificó que el seudónimo de ‘Chalán’ correspondía a Nava Guibert.

El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realizó otros 19 pagos a Nava, según el informe de IDL Reporteros. Seis de estas transferencias estuvieron cargadas al proyecto de la carretera Interoceánica Sur. La mayoría de estos pagos fueron ordenados por Jorge Barata.

Barata deberá responder cuáles son los motivos por los cuales entregó el dinero a través de las empresas “offshore” y por qué acotó que se trataba de un pago por el Caso Interoceánica.

Luis Nava (der.) declaró ante la fiscalía que conoció a Miguel Atala (izq.) en el año 2000 o 2001 en una reunión social partidaria. Este indicó que conoce al abogado desde hace aproximadamente 20 años. (Foto: El Comercio)

-Hijo de Nava también recibió dinero-

José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de transportes Don Reyna, también recibió pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio millón de dólares.

Según IDL Reporteros, el Sector de Operaciones Estructuradas depositó en siete ocasiones a Nava Mendiola, cuyo nombre clave era ‘Bandido’, entre enero y octubre del 2010.

Estas transferencias fueron cargadas al proyecto de la línea 1 del metro de Lima, cuya buena pro ganaron Odebrecht y Graña y Montero, durante el gobierno de Alan García.

-Al detalle-

Esta será la primera vez que Barata entrará en detalles sobre los casos de corrupción relacionados al sistema de sobornos que la constructora habría pagado en el país. Según el acuerdo que el ex superintendente firmó ante las autoridades brasileñas, está obligado a responder la verdad, de lo contrario iría preso.

Como uno de los principales casos por el que Jorge Barata tendrá que responder está el Metro de Lima – Decreto de Urgencia.

En febrero del 2009, el ex presidente Alan García viajó a Cusco con Barata para inaugurar el tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur. Esa noche, García convocó un consejo ministros extraordinario para aprobar un decreto de urgencia que permitió al Ministerio de Transportes licitar la Línea 1 del Metro de Lima.

A finales de año, el consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero ganó el proyecto. Marcos de Queiroz, generador de fondos de la Caja 2 de Odebrecht, aseguró en el interrogatorio que se le realizó en febrero del 2019 en Brasil, que Barata le pidió US$100 mil para pagar al ex presidente por una conferencia, pero que en la transacción no debía aparecer el nombre de la empresa.

Con relación a esto, se hizo un contrato simulado en el que apareció la conferencia que García dio ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en mayo del 2012.

—La campaña por el No—

Barata también responderá por la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán.

Raúl Ribeiro Pereira Neto, ex gerente general de la concesionaria Rutas de Lima (formada por Odebrecht), asegura haber sido testigo de cómo José Miguel Castro, el entonces gerente de la Municipalidad de Lima, solicitó a Barata aportes económicos para la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.

“[…] José Miguel Castro hizo un pedido de apoyo a la campaña contra la revocatoria a Jorge Barata en el monto de US$3 millones”, indicó Ribeiro Pereira en Curitiba, Brasil.

Otro caso por el que Barata tendrá que decir lo que sabe es por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Según Sergio Nogueira, ex secretario del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, se pagaron US$40 millones en sobornos, siendo esta la obra donde más se ha pagado en total.

Hasta ahora, se sabe que el soborno se dividió en US$20 millones para el ex presidente Alejandro Toledo, US$1,4 millones a Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositran, US$50 mil al ex árbitro Horacio Cánepa (mas un porcentaje por cada laudo a favor de la empresa).

Además, Nogueira dijo que el consorcio Conirsa asumió el 30% de los sobornos.

Barata también responderá por el caso del ‘club de la construcción’.

Con relación a este, existiría una acuerdo entre aproximadamente 30 constructoras y funcionarios del MTC para repartirse los proyectos que licitaba Provías a cambio de sobornos del 5% del costo total de la obra.

Quien fue el operador por la parte del ministerio sería Carlos García Alcázar y por parte de las empresas sería Rodolfo Prialé de la Peña. Raymundo Trindade Serra declaró ante los fiscales peruanos el pasado febrero que el club existiría en el Perú desde la segunda mitad de la década de 1990.

El club estaría integrado por Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Graña y Montero, JJ Camet, Obrainsa, Cosapi, entre otras, de acuerdo al testimonio de dos colaboradores eficaces.

Estos no son los únicos casos por los que Barata será interrogado por los fiscales peruanos. Este tendrá que responder también por los Bonos Soberanos en la vía Evitamiento en Cusco, los arbitrajes a favor de Odebrecht, el caso Peñaranda – Alpha Consult, entre otros casos emblemáticos.