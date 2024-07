Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

Quiero saludar a este Gobierno, a la presidente por su valentía y explícito apoyo al proyecto minero Tía María, que se puede extrapolar a otros proyectos mineros que están todavía sin todos los permisos y muchas veces parados más de lo necesario.

Sin embargo, no hubo medidas concretas en torno al empleo y la formalización. El elefante en el clóset es la informalidad laboral que alcanza al 75% de la población económicamente activa. Se ha mencionado la necesidad de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) y, si bien se delega al ministro de Trabajo, este, a su vez, tendrá que convocar al CNT para hacer una discusión técnica y no política. Ahí erran los ministros y la presidenta al invocar en su discurso temas relacionados a la RMV, porque no afecta a la grande o mediana empresa, sino a la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores con sueldo mínimo.

Estas empresas operan con una carga muy grande por la naturaleza de ser micro y pequeña, se les imponen cargas adicionales cuando se eleva la RMV sin carácter técnico, tienendo en cuenta que sus pares que operan en la informalidad tienen un costo laboral que es 50% menor que la RMV integral.

Realmente está afectando a cientos de miles de micro y pequeñas empresas. En Confiep representamos a todo el sector privado.

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de Gamarra

Partiendo del sector de la micro y pequeña empresa no hay ningún anuncio nuevo, ninguna medida concreta, sobre todo para la mype manufacturera, que es la que más empleo genera al país.

A nosotros eso nos preocupa y decepciona, porque incluso, al hablar del presupuesto del Programa MyPerú, repite lo mismo que anunció el año pasado. Nos preguntamos, ¿qué pasó en un año? Estamos hablando del mismo paquete del año pasado, no hay novedad en ese campo. En el financiamiento de las mypes, no hace ninguna mención al programa Impulso MyPerú, que es un fracaso porque no llega a ninguna mype, no ha reactivado mypes.

Además, la presidenta también celebra el crecimiento estacionario de la economía en el segundo trimestre y estiman que este año cerraremos en 3,1%, pero eso no es lo que el Perú necesita.

Pareciera un discurso tomado del año pasado en muchos puntos y hace una descripción muy detallada de programas que ya existen. Quiere presentar como nuevo algo que ya es recurrente, que es parte de lo que hacen las instituciones, eso no puede ser motivo de celebración porque no es real.

Desde los sectores productivos hubiéramos querido escuchar sobre la Ley del 40% para comprarle a las mypes. Son S/ 15 mil millones que el Ejecutivo debe, al menos, trasladar al Ministerio de la Producción para que se cumpla con esta ley.

José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)

Es importante que la presidente haya resaltado el avance en el cierre de brechas de vivienda con la promoción de los programas Techo Propio y Mivivienda, resultado del trabajo conjunto del sector público y privado. Esperamos que la decisión de impulsar el desarrollo de vivienda formal se refleje en la asignación de recursos para subsidios en el proyecto de presupuesto de la República para el 2025, que el Ejecutivo debe enviar al Congreso antes del 30 de agosto.

Un tema faltante y crucial es combatir a las mafias de tráfico ilícito de terrenos, que se aprovechan de la necesidad de las familias que buscan un lugar donde vivir, y no la encuentran por la falta de acceso a la formalidad, se condena a las familias a vivir en precariedad, sin servicios públicos, ni propiedad, generando caos en las ciudades, para que luego el Estado deba cubrir esta deuda social a un costo muy alto. Se requiere crear una División Especializada en la Policía Nacional para enfrentar la actividad ilegal de estas mafias que mueven al año más de US$ 1.100 millones.

La creación de ministerios genera mayor burocracia, este tipo de medias no han demostrado mejor dinamismo, ni que ayudan a generar mayor bienestar. Es un tema de gestión. No hay duda de que se requiere fusionar los múltiples programas y organismos de los ministerios que se dedican a gestionar y desarrollar infraestructura (salud, educación, agua, saneamiento, transportes, reconstrucción en casos de emergencia, etc), para eso debió ser la ya creada Autoridad Nacional de Infraestructura.

Lo fundamental es promover empleo formal, el desarrollo inmobiliario privado formal, por ejemplo, generó en el 2023, 260 mil empleos. El aumento de sueldo mínimo vital solo alcanza al 7% de la PEA, que es quien lo recibe, y el impacto de una subida puede llevar a muchos de ellos a la informalidad. Se deben generar mecanismos para incentivar y atraer a la inversión privada formal, que genera ocupación laboral formal, con eliminación de sobre costos, trabas burocráticas que alejan a los inversionistas, se necesita predictibilidad y seguridad jurídica.