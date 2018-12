El fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro quedarán fuera de la investigación a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto si mañana no sale la resolución que las ratifica en sus cargos.

Chávez dijo estar “preocupadísimo” por esa posibilidad y agregó que esperaba que la resolución aparezca publicada hoy en el diario oficial "El Peruano", como le aseguró el secretario general de la fiscalía, Aldo León Patino, según contó a El Comercio.

“Si mañana no sale, ya están fuera. Hasta hoy están trabajando. Mañana ya no tendrían competencia. Yo estoy preocupadísimo por el tema y con bastante incertidumbre. Hoy, al mediodía, tiene que dar respuesta el secretario general”, dijo.

“Vi con sorpresa que no hay nada en el diario 'El Peruano' y estoy sumamente preocupado por esta situación. He conversado con el secretario general hace unos minutos y me ha dicho que es un problema de 'El Peruano', porque las resoluciones ya las han enviado. Le he dicho que estaría bien un comunicado, porque ahora sí estoy preocupado. Voy a esperar los acontecimientos hasta el mediodía para tomar alguna decisión”, agregó.

Al ser consultado por la posibilidad de que se designen a nuevos fiscales en reemplazo de Sánchez y Castro, Chávez consideró que “eso sería un perjuicio bastante importante [para la investigación]. Traer nuevos fiscales a estas alturas no tendría sentido”.

El ex fiscal supremo Avelino Guillén explicó que si no se concreta la resolución, Castro y Sánchez quedan impedidas de realizar cualquier diligencia.

“Sus designaciones concluyen hoy. Mañana ya no podrían hacer absolutamente nada porque inclusive podrían ser denunciadas penalmente si asumen un cargo sin la designación del superior jerárquico”, dijo.

“Al vencimiento del plazo de la designación, lo que corresponde es hacer entrega del cargo, no hay otra salida, salvo que les llegue una orden para que continúen hasta que se materialice la resolución respectiva. El despacho del fiscal de la Nación podría dar alguna directiva por correo electrónico mediante la cual dispone que continúen trabajando. Hoy es un día clave”, agregó.

Avelino Guillén explicó que ambas fiscales pasarían a disposición de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Callao si no las ratifican en sus cargos.