Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Chávez Cresta, ex viceministro de Minas, advirtió que, en el Ministerio de Energía y Minas, tras el ingreso del Carlos Palacios Pérez, militante de Perú Libre, existe una tendencia de “copamiento” de parte del partido que controla el sentenciado ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Agregó que el nuevo Gabinete se hizo en función a cuotas que le permitan al presidente Pedro Castillo bloquear una eventual vacancia.

— ¿Por qué decide dar un paso al costado de Viceministerio de Minas?

El motivo de mi renuncia es no estar de acuerdo con la designación de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas, que fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de febrero en edición extraordinaria. La carta, que le dirigí al ministro [Carlos Palacios Pérez], la escribí ese mismo día y el 11 de febrero se la presenté, ahí pongo en evidencia que se está prácticamente con una tendencia al copamiento de funcionarios como consecuencia de una consigna política llevada a cabo por una agrupación a través del señor Palacios.

— ¿Tras la designación de Carlos Palacios Pérez como ministro de Energía y Minas, se está dando un copamiento de esta institución por parte de Perú Libre?

Sí, me da esa impresión.

— ¿Cuáles son los nombramientos que usted observa?

La del secretario general [Loly Wider Herrera, quien fue abogado de la madre de Vladimir Cerrón] y la del jefe de gabinete de asesores [David Fernando Caballero, dueño y presidente de radio Disco, conocida como Latina] y no solamente eso, sino que en el interín se está haciendo cambios en la parte logística y de otros aspectos correlacionados con la administración del sector. [Estas designaciones] gatillaron mi decisión, estos nombramientos son como consecuencia de una consigna política, hay personas que están siendo nombradas sin tener en cuenta sus calificaciones.

— ¿Y existen otros casos?

Estoy viendo también se están llevado algunos cambios en la parte administrativa y se coloca a personas cuyo único logro es pertenecer al partido [Perú Libre].

— ¿El carnet partidario se está imponiendo sobre las cualidades técnicas?

Exactamente.

— Palacios Pérez antes de asumir el Ministerio de Energía y Minas se desempeñaba como director regional de Energía y Minas en Junín. Sin embargo, la contraloría advirtió que no cumplía los requisitos mínimos para ese cargo. ¿Debe dejar el sector?

[…] Lo que siempre se tiene que hacer para designar a un funcionario es filtrar y verificar sus antecedentes, en el caso del ministro de Energía y Minas, si usted entra a la Sunedu podrá comprobar que el señor Palacios no tiene ningún curso, ni de bachiller, ni licenciatura, ni cursos de post grado. En un sector tan importante, usted entra a la galería y ve que todos los que han sido ministros tienen antecedentes que los calificar para ese puesto. La contraloría observó [el nombramiento de Palacios en Junín], poque no cumple con las calificaciones, no es ingeniero, no tiene experiencia en gestión pública.

— ¿Y cómo pasa de un puesto regional, donde no cumplía el perfil, a ser ministro?

Eso se lo deben preguntar al primer ministro [Aníbal Torres], porque la designación de un puesto [en el Gabinete] es a su propuesta y este es avalado y aprobado por el presidente. A ellos se les debe preguntar qué sucedió, por qué nombraron a una persona que no califica para el puesto. Desde mi punto de vista y ante la evidencia de los hechos, [Palacios Pérez] no califica para el puesto [de ministro de Energía y Minas].

— ¿Qué tipo de peligros conlleva a que el ministro de Energía y Minas y sus principales asesores no tengan la preparación suficiente?

El Ministerio de Energía y Minas tiene líneas claras y objetivos que debe cumplir, porque hablando en criollo este sector es el que proporciona los recursos económicos al Estado para propiciar el desarrollo, tener divisas y recursos. Y sin estos, cómo puede establecer la ejecución de metas e indicadores. Esta cartera también trabaja de manera transversal para que se desarrollen inversiones en minería, hidrocarburos. De no tener personal calificado, de no hacerse una adecuada gestión, va a conllevar a que no se pueda ejecutar proyectos, entre ellos reducir la brecha de energía, aún tenemos una brecha en la parte rural de 17%. Tampoco se podrá llevar a cabo la masificación [del gas]. Otro de los grandes problemas que tiene el ministerio es la formalización minera, es un tema muy complejo.

— ¿Este es un Gabinete de cuotas? ¿Busca el presidente Castillo bloquear cualquier intento de vacancia?

La preocupación [del gobierno] no son los objetivos del país en el marco de una política nacional, sino tratar de solucionar un problema ante una posible vacancia. Y eso se hace en función de establecer cuotas de poder en los ministerios para poder tener la seguridad de un determinado número de votos en el Congreso, con el objetivo que no proceda una vacancia. Al presidente le digo que gobierne bien, que no tome acciones solamente para tratar de que no lo vaquen, si se gobierna bien tanto la población como otros poderes del Estado verán que sí se están llevando las cosas por buen rumbo. Cuando usted me pregunta si existe la impresión de si hay cuotas de poder para asegurar numéricamente que no haya vacancia, mi respuesta es sí, creo que eso se está dando, pero eso no debe afectar la gestión de un ministerio tan importante como Energía y Minas.

— ¿Y cómo calificaría al gobierno de Castillo?

Lo que yo puedo ver es que no se están tomando las acciones y decisiones en el marco de la gobernabilidad, en resumen, no se está gobernando adecuadamente, pareciera que ellos [los integrantes del gobierno] juntan los pies, traen una escopeta y se disparan todas las semanas, se crean problemas en vez de tomar acciones para dar soluciones. No se pueden crear problemas en un proceso de gobernabilidad, se deben establecer políticas públicas que lleven al desarrollo del país y que solucionen problemas, como el de saneamiento, agua e infraestructura en nuestras comunidades. Estamos en un escenario donde sí tenemos los recursos, pero yo no sé qué es lo que está ocurriendo, por qué se está anteponiendo otro tipo de interés ante los intereses que deben de ser al servicio del país.

Durante el gobierno de Vizcarra, Chávez Cresta fue ministro de Defensa. Y en las elecciones de 2021, fue parte del equipo técnico de George Forsyth, de Victoria Nacional. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— ¿Por qué no hizo ninguna observación a la designación del expresidente del Congreso Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro? Él no tenía experiencia en el sector hidrocarburos.

Cuando tuve conocimiento de la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro, al día siguiente conversé y le manifesté al señor ministro [Eduardo González Toro] mi desacuerdo con esa decisión. Yo como viceministro no tenía algún tipo de injerencia sobre los nombramientos en Perú-Petro y Petro-Perú, que dependen directamente del ministro. La respuesta que me dio el señor González Toro fue que anteriormente esta institución había tenido a personas muy calificadas, muy técnicas al frente, pero en el desarrollo de gestión pública no se había propiciado nuevos contratos y nuevas normas, no se había llevado a cabo acciones ante el Congreso para implementar normas. Pero respondiendo a su pregunta, yo sí manifesté mi desacuerdo.

— Desde octubre, se han designado a tres ministros de Energía y Minas. Y el señor Hugo Chávez Arévalo, investigado por la fiscalía anticorrupción por la primera licitación a favor de Heaven Petroleum Operators, continúa como gerente general de Petro-Perú. ¿Es intocable?

Desde mi punto de vista, como funcionario público y como un analista, si una persona está inmersa en un proceso de investigación, si una persona está impedida de salir al extranjero, si a una persona le allanan la casa, lo más razonable y lógico es que dé un paso al costado hasta que terminen las pesquisas, porque [su permanencia] está dañando la imagen de una institución muy importante como es Petro-Perú y, a la vez, colisiona con el sector y con el presidente. Aquí se puede apreciar que no hay una decisión acertada. Si es intocable o no, eso le corresponderá al presidente y al ministro de Energía y Minas, decir si eso es cierto o no.

— Chávez Arévalo le solicitó a Zenaida Calderón, exgerente corporativo de Cumplimiento de Petro-Perú, que “suavice” un informe que advertía sobre las irregularidades de la primera licitación a favor de la empresa de Samir Abudayeh. ¿Su permanencia depende directamente del presidente Castillo?

Claro, y lo vuelvo a repetir, no se toma ninguna acción [sobre Chávez Arévalo] a pesar de las evidencias que hay. Por ejemplo, al señor Bruno Pacheco, quien fungía de secretario general [de la Presidencia] se le cesó del puesto, cuando se encontró evidencia y la fiscalía le abrió investigación. Si uno mantiene a una persona a pesar de que existen indicios, que denotan cierta participación en acciones que no llevan a una buena imagen, evidencia que no se desea tocar al gerente general de Petro-Perú. Se tiene que tomar alguna acción.

— De acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, el presidente Castillo tiene una desaprobación de 69% y solo un respaldo del 25%. ¿Este es un gobierno que se ha desgastado rápidamente? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto?

El 51% del país tomó la decisión de votar por el presidente Castillo, y si bien había un antivoto por la otra candidata, lo cierto es que había una esperanza de cambio en beneficio de la población. Y esto significaba no haber más de lo mismo, el presidente en algún momento dijo que no iba a nombrar a funcionarios para pagar favores o cuotas, pero hemos visto todo lo contrario. Entonces, el incumplimiento de este cambio que se prometió hace que se cree un desencanto y desazón. Y esto puede entrar en una vorágine de desgobierno. Y este desencanto frente a la figura del presidente no solo es en Lima, sino a nivel nacional. La gobernabilidad debe partir de hechos concretos para el desarrollo del país, y no acciones para evitar la vacancia. Si el presidente Castillo va a tener una espada de Damocles, en el sentido, de que todo lo que tiene que hacer es para evitar la vacancia, así no podrá gobernar, ese es un llamado de atención que se le tiene que hacer al presidente.

— ¿Cree que la salida a esta crisis es la renuncia del presidente Castillo?

Yo soy de las personas que cree mucho en la gobernabilidad, y todo proceso de gobernabilidad debe ser en el marco de la Constitución, si hay un desgobierno, eso no significa ir en contra de la Constitución, que como demócrata siempre he defendido. Lo que se tiene que llevar a cabo rápidamente es un giro, el presidente debe demostrar que puede gobernar con las personas adecuadas, y no establecer un rumbo totalmente equivocado. Si creemos que estableciendo cuotas de poder o creemos que nos debemos apoyar en un determinado número de curules para evitar la vacancia, tarde o temprano nos vamos a equivocar, la historia y la experiencia así lo han determinado. Y si [el presidente Castillo] no puede llevar a cabo [un buen gobierno], mejor que dé un paso al costado, eso sería lo más conveniente para el país, pero no nos podemos salir del marco constitucional .

Video recomendado:

La más reciente encuesta de Ipsos Perú muestra una nueva caída en la aprobación del presidente y de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, así como el aumento de sus desaprobaciones.