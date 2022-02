Conforme a los criterios de Saber más

El flamante ministro de Energía y Minas y militante del partido Perú Libre, Carlos Palacios Pérez, se venía desempeñando como Director Regional de Energía y Minas en Junín desde enero del 2019, pese a no cumplir con los requisitos establecidos para el cargo.

Un informe de la Contraloría publicado en mayo del 2019, al que este Diario tuvo acceso, advirtió que Palacios Pérez “no acredita estar habilitado; no cuenta con estudios de especialización: no acredita la experiencia relacionada con el cargo; por lo antes expuesto, el señalado funcionario no cumpliría con los requisitos mínimos; el legajo no se encuentra archivado conforme lo establece el Manual Normativo de Personal”.

Informe de la Contraloría

En mayo del 2019, el órgano de control observó el nombramiento de Carlos Palacios como director regional de Junín

El documento fue remitido, en su momento, al ahora suspendido gobernador regional Vladimir Cerrón para que se adopten las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

El órgano de control incluyó a Palacios en la lista de 38 funcionarios de Junín que no estaban habilitados para el cargo. Como Director Regional debía acreditar el “título profesional de ingeniero de minas, ingeniero metalurgista colegiado y habilitado para ejercer la profesión”. Además, debía contar con una experiencia laboral no menor a 5 años, estudios de especialización o experiencia vinculada al cargo, aspectos que no fueron acreditados.

Este tipo de designaciones, de acuerdo con la Contraloría, generaba una afectación en los servicios y operaciones de la entidad estatal.

Otra irregularidad

Palacios Pérez omitió información en su declaración jurada de intereses presentada en marzo del año pasado para el cargo de Director Regional de Junín. En el documento, no consignó ser socio fundador y gerente general de la empresa Industrias Prat S.A.C. Esta compañía dedicada a servicios de la industria textil fue constituida en junio del 2009 y sigue funcionando actualmente. El actual ministro Palacios continúa siendo gerente de dicha empresa.

De acuerdo con el artículo 9 de la ley N° 31227, la declaración jurada debe incluir información relacionada a “empresas, sociedades u otras entidades públicas o privadas, en las que el sujeto obligado y su cónyuge o conviviente posea alguna clase de participación patrimonial o similar, constituidas en el país o en el exterior”.

En el documento oficial, tampoco se indica que su esposa es subgerente de la compañía familiar, cargo que mantiene desde el 2009 de acuerdo con la consulta que este Diario realizó en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Te puede interesar