El excongresista del Partido Aprista Jorge del Castillo generó sorpresa al presentarse como abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Comisión de Fiscalización del Congreso este martes 5 de diciembre. ¿Qué opinan sus compañeros del Apra?

En diálogo con El Comercio, Benigno Chirinos, secretario general político del Partido Aprista, remarcó que Del Castillo “no es dirigente del Apra” y no representa a Benavides en calidad de abogado “de una organización política”.

“Él no es dirigente. Él es un profesional, como lo pueden ser usted y otros [...] En ningún momento se ha presentado como un abogado de una organización política [...] Él ha ido como defensor, pues es un abogado que está pagando sus cuotas en el colegio de abogados y naturalmente está habilitado”, dijo Chirinos.

“Él tiene su estudio jurídico y seguramente la señora fiscal de la Nación lo ha buscado por sus cualidades”, subrayó en otro momento,

Añadió que la postura del Apra frente al escándalo que salpica a la titular del Ministerio Público es que “existe una guerra de todos contra todos”.

“Nosotros vemos que es una guerra de todos contra todos. Tenemos una posición sólida, que se vayan todos y haya elecciones generales. Eso es lo más importante ahora, creo, ante un escenario donde el 85% quiere que se vaya Dina Boluarte, el 91% quiere que se vaya el Congreso. Todas las organizaciones, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, de igual manera la Fiscalía de la Nación, están desaprobadas. Este terremoto de desconfianza del pueblo, de rechazo del pueblo, la posición del partido se define en elecciones generales adelantadas el próximo año”, expresó.

Un comentario similar escribió Mauricio Mulder, presidente de la Dirección Nacional Política del Apra, en su perfil de X (antes Twitter): “Como demócratas respetamos el ejercicio forense, pero en el caso actual, aclaramos que el ex dirigente Jorge del Castillo Partido no representa en modo alguno al Partido Aprista”.

Por su parte, Carla García, hija del expresidente Alan García y militante del Apra, indicó que la noticia la “tomó por sorpresa” y, en la misma línea que Chirinos y Mulder, descartó que se trate de una “gesta partidaria”.

“Con fraternidad y respeto, valoro el derecho de mi compañero Jorge del Castillo a ejercer su profesión de abogado en defensa de la fiscal de la Nación, aunque confieso que me tomó por sorpresa y toca decir que es su decisión personal y no una gesta partidaria. Hubiera preferido que alguien tan relacionado con el Apra no tomara esa decisión, pero le deseo lo mejor en su trabajo personal y privado”, escribió en X.

Del Castillo, quien es militante del Apra, es investigado por el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

En agosto, el equipo especial formalizó investigación preparatoria contra él y otros altos dirigentes y exdirigentes del Partido Aprista Peruano.

Los investigados son los excongresistas Mauricio Mulder, Luis Alva Castro, Luciana León, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, César Zumaeta y Luis Gasco Bravo, el exministro Hernán Garrido-Lecca y el ex tesorero del Apra Franklin Chávez Montenegro.

El caso está a cargo de la fiscal provincial Milagros Salazar Paiva, integrante del equipo especial. Ella investiga, bajo la ley contra el crimen organizado, si la campaña electoral del Partido Aprista Peruano en el 2006 fue financiada por Odebrecht con dinero obtenido mediante actos de corrupción en Perú y Brasil.

¿Hay conflicto de interés? En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía descartó que haya un conflicto de interés en este caso debido a que la fiscal de la Nación no investiga a Del Castillo.

“Habría conflicto de interés si Del Castillo estuviera investigado bajo una prerrogativa de alto funcionario en la que solo el fiscal de la Nación puede ser el que realice los actos de investigación ante la Corte Suprema, ahí sí habría un grave conflicto de interés porque estaría defendiendo a su investigadora”, explicó el abogado.

No obstante, Andía consideró que lo adecuado hubiese sido que Del Castillo se inhiba. “Lo correcto de un abogado que tiene cierto manejo adecuado de su carrera es inhibirse si considerara que podría haber algún cuestionamiento por el hecho de estar investigado. Lo que sí queda claro es el acercamiento de la señora Patricia Benavides hacia el lado del Apra y otras corrientes políticas que vienen atacando al Ministerio Público”, sentenció.

Este Diario intentó comunicarse con Del Castillo, pero al cierre de este informe no respondió.