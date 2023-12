9. El factor Nicanor, el “hermanísimo”

Después de que “Cuarto Poder” revelara que la localidad de Nanchoc, en Cajamarca, recibiera una partida presupuestal de S/20 millones para obras, tras una reunión entre el alcalde del referido distrito, Nixon Hoyos, con Nicanor Boluarte en su casa por motivo de su cumpleaños, el Ministerio Público decidió abrirles a ambos y otros una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.





La presidenta no se ha mantenido al margen de esta denuncia y ha salido a respaldar a su hermano, al sostener que él “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”.





“Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones [de soles]. Que se investigue, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar y seguramente lo van a hacer, pero, así como estoy parada frente a ustedes y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que le han querido inventar”, remarcó, visiblemente molesta.





Además, Nicanor Boluarte- de acuerdo a la Unidad de Investigación de El Comercio- ha utilizado a prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales para la formación de su partido político Ciudadanos por el Perú. Antes de asumir la Presidencia, su hermana, Dina, participó en uno de los conclaves de esta agrupación.

A pesar de que un testigo señala que allegados al “hermanísimo” solicitaban dinero para el partido a cambio de nombramientos en las prefecturas, los implicados aún trabajan para el Estado.





Nicanor Boluarte también ha sido sindicado como un asesor en la sombra de su hermana y puesto como protagonista de una lucha de poderes con Otárola.





En declaraciones a “Contracorriente”, de Willax TV, el “hermanísimo” refirió que la presidenta tiene “personalidad propia” y capacidad para tomar decisiones. Agregó que sí le sugiere “ideas” a su hermana “en política”. “A veces le digo: te estás sobreexponiendo con la prensa, perfil bajo, no des muchas entrevistas, ya has declarado bastante. Me hace caso o no, depende de ella. Esas cosas conversamos, más allá no”, sostuvo.