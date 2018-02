Fue congresista en el período 2011-2016 como invitado en las filas de Fuerza 2011, como antes se llamaba el partido fujimorista. Para las últimas elecciones generales, afirma que optó por no buscar la reelección con Fuerza Popular, pues vecinos y parte de las bases del partido le pidieron ser candidato a la alcaldía de Lima. Y en ese camino está Julio Gagó al momento, aunque desde otra tienda política.

El también empresario es precandidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, un partido al que se sumó por invitación dejando la recolección de firmas que se encontraba realizando para un movimiento local. Y aunque dejó las filas fujimoristas tras su período congresal, Julio Gagó se anima a hablar de la actual tensión en Fuerza Popular.

— ¿Qué le parece la expulsión de Kenji Fujimori y 9 miembros de su bloque de Fuerza Popular? Usted había cuestionado vía Twitter el segundo proceso disciplinario contra Kenji.

He sido miembro de la bancada de Fuerza Popular, no he sido militante. Sin embargo, al conocer de cerca a este partido, puedo decir que la unidad no solamente en Fuerza Popular, sino en todos los partidos es importante. Lo único que he recomendado es que se unan, Fuerza Popular es un solo partido. A pesar de que hay pugnas internas y que seguramente habrá porque es parte de la democracia, tiene que haber un solo norte. Pero en este caso, parece que se están yendo por dos vías totalmente distintas.



— ¿Ve autoritarismo como han dicho los ‘avengers’?

En mi tiempo, no había autoritarismo. Había democracia en Fuerza Popular. No podría decir qué es lo que ha pasado en este año y medio con la mayor cantidad de congresistas que han tenido y cómo se han gobernado estos congresistas.



— ¿Tiene cercanía con Kenji Fujimori, conversan, se reúnen?

Con Kenji y Keiko Fujimori tengo la mejor de las amistades. De vez en cuando nos mandamos mensajes dentro de la formalidad, como amigos, sin ningún tipo de problema.



— ¿Ve a Kenji como candidato presidencial?

No es cuestión de que yo lo vea como candidato presidencial, es cuestión del pueblo peruano.



— Kenji podría postular en elecciones internas. Y si no, si se aleja del partido, ¿podría ser recibido en Avanza País?

Hablar no es pactar, dijo el gran legislador Ramiro Prialé. No solamente hablaría con Kenji, sino con diferentes personajes importantes de la política nacional.



