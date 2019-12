El proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avraham Dan On por el Caso Ecoteva continúa avanzando en el Poder Judicial.

Según señaló el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se aprobó “en primera instancia” el pedido de extradición que formuló.

“En el Caso Ecoteva, incluso ya se aprobó en primera instancia la extradición no solo de Alejandro Toledo, sino también de la señora Eliane Karp y el señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Karp no estaba incluida en el caso, que está sujeto a extradición por parte del Estado Peruano en contra del señor Alejandro Toledo”, dijo Vela desde Brasil.

El pedido de extradición tendrá que ser aprobado por la Sala Penal Permanente de Extradición Activa de la Corte Suprema y, luego, enviado por el Ministerio de Justicia a Estados Unidos.

En declaraciones a El Comercio, Roberto Su, abogado del exmandatario, sostuvo que lo que ha resuelto la Cuarta Sala Penal para Reos Libres fue ordenar que se forme el expediente de extradición para que se eleve a la Corte Suprema.

Según indicó, recién cuando el expediente llegue a esta instancia, la defensa podrá intervenir en el proceso. El abogado añadió que la acusación que presentó el fiscal Rafael Vela contra Toledo por el Caso Ecoteva se encuentra en etapa de control.

En junio pasado la fiscalía formuló acusación contra Toledo, Karp y el exasesor de seguridad, el ciudadano israelí Avraham Dan On, por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada y solicitó para los tres 16 años y ocho meses de prisión.

Para Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, la fiscalía pidió 10 años de cárcel. En el caso de Shai Dan On, hijo de Avraham Dan On, la fiscalía solicitó 13 años, también por el delito de lavado de activos.