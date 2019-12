El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó este miércoles la medida de prisión preventiva por 18 meses contra el ex primer ministro César Villanueva, sin embargo, el miembro del Congreso disuelto no será recluido aún en un centro penitenciario, pues se encuentra internado en una clínica local. Según su abogado Segismundo Suárez, su estado de salud es de “alto riesgo” y no puede ser trasladado, en esa situación, a ningún establecimiento penal.

“La situación de mi cliente es de alto riesgo, han venido policías para ejecutar la orden del juez pero no lo pueden cumplir pues su estado es delicado, ha tenido un doble infarto, tiene aneurisma, sufre de hipertensión. No lo pueden mover en ese estado”, manifestó el letrado a El Comercio, a las diez de la noche del miércoles.

Suárez indicó que César Villanueva será sometido este jueves a una junta médica para evaluar su estad de salud y precisar si puede ser trasladado a un centro penitenciario.

El abogado lamentó que el juez Chávez Tamariz haya dispuesto la prisión preventiva pese a que el estado de salud de su defendido es delicado.

Policía judicial y de requisitorias ingresaron en horas de la noche a la clínica San Felipe donde se encuentra internado el ex primer ministro. (Fotos: Mario Zapata /GEC)

El titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria ordenó dicha medida restrictiva contra Villanueva por el caso de irregularidades en la adjudicación de la obra de la carretera San José de Sisa en el 2008. Al exparlamentario se le imputa haberse coludido con la empresa Odebrecht para atorgarle la buena pro de la obra a cambio de pago de sobornos, cuando él era presidente regional de San Martín.

El juez Chávez sostuvo que las dolencias que padecía Villanueva podían ser atendidas por médicos especialistas en un centro de reclusión, por lo que ordenó la medida de prisión preventiva y cursó oficio a la Policía para que se encargue de su captura.

Poco después de que el magistrada leyera su resolución, un grupo de seis policías llegó hasta la clínica donde está internado el procesado. De acuerdo al abogado, los policías, tras notificar la resolución judicial, se quedaron en la puerta de la habitación de Villanueva. “En la situación que está el señor Villanueva obviamente no se lo pueden llevar, su salud se podría agravar, los médicos lo están monitoreando permanentemente”, informó.

Suárez agregó que en los próximos días presentará por escrito la apelación contra la resolución que dispone la prisión preventiva. Su defendido es procesado por los presuntos delitos de colusión desleal, negociación incompatible, asociación ilícita y aprovechamiento indebido del cargo.

Además, Villanueva es investigado por tráfico de influencias por haber tratado de interferir y obstaculizar la investigación del caso de la carretera San José de Sisa. Por ese otro caso estuvo con detención preliminar durante siete días.