El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó el miércoles al Poder Judicial impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y por nueve meses contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, identificados como ‘Los Niños’.

Sánchez investiga a Silva por los presuntos delitos de colusión y organización criminal y a los legisladores por supuesto tráfico de influencias agravado. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.

Según colaboradores y testigos de la fiscalía, Silva está involucrado en licitaciones irregulares de obras, contratación de funcionarios y favorecimientos a empresarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El exministro estuvo al mando del MTC desde julio del 2021 hasta marzo pasado, cuando fue reemplazado por Nicolás Bustamante.

En tanto, los congresistas de AP –según un aspirante a colaborador eficaz– estarían relacionados con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., que se habría asociado con China Civil Engineering Construction y China Camc Engineering CO para ganar irregularmente millonarias licitaciones desde el 2021.

Confirma reunión

El ex director ejecutivo de Provías Nacional Jorge Cortegana Sánchez confirmó ayer en el Congreso de la República que Silva le presentó al empresario Zamir Villaverde en su despacho ministerial, en setiembre del 2021.

El exfuncionario declaró ante la Comisión de Fiscalización, que investiga presuntas irregularidades en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación, Cortegana relató que la única vez que estuvo frente a Silva fue el 20 de setiembre pasado, cuando lo llamó a su oficina a través de la viceministra del MTC.

El exministro –agregó Cortegana– estaba acompañado por una persona a la que presentó como Zamir Villaverde. “Me hizo pasar a su oficina y ahí estaba una persona, [a la] que no conocía en ese momento y me presentó. Luego tomé conocimiento de que era el señor Zamir Villaverde”, afirmó.

Según el exfuncionario, Villaverde buscaba interceder a fin de que se le otorgasen facilidades para el pago de un laudo arbitral.

El encuentro no duró más de tres minutos, pues solo fue la presentación y los alcances de lo que solicitaba el empresario. “El ministro escuchó. [Dijo:] ‘Él es el director ejecutivo de Provías, explícale a él’. Y como él tenía una reunión, nos dejó y entró a su reunión”, especificó.

Entonces, según el relato, Cortegana y Villaverde salieron del despacho de Silva y se dirigieron a las oficinas de Provías. Ahí, el empresario le habló a Cortegana sobre las obras que convocaba Provías, pero –según el ex director ejecutivo– le aclaró a Villaverde que eso estaba a cargo de los comités especiales.

Luego, Villaverde le propuso que Hugo Trece se sumara a la institución.

Reconoce mensajes

Al día siguiente de la reunión, el 21 de setiembre, Villaverde le envió mensajes de WhatsApp en los que daba información sobre Trece.

El exfuncionario –que dio la misma versión a la fiscalía– reconoció los mensajes cuando se le mostró una copia de las conversaciones.

Según Cortegana, no dio importancia a los mensajes de Villaverde. Pocos días después, el 28 de setiembre, fue retirado del cargo. “Yo no renuncio, me hicieron llegar una resolución de mi cese. Me quedé sorprendido”, expresó ante la comisión.

Tal como informó este Diario el 30 de setiembre del año pasado, Hugo Trece fue designado subdirector de Conservación de la Dirección de Gestión Vial de Provías Nacional. La resolución con su nombramiento fue firmada por Jorge Ñahue, sucesor de Cortegana en Provías.

La declaración de Cortegana coincide con la versión de Karelim López, quien está en un proceso de colaboración eficaz y declaró en diversas ocasiones que Silva y Villaverde coordinaban e integraban una organización criminal.

El exministro Silva, quien también se presentó ante la comisión parlamentaria, negó que se haya reunido con Villaverde en su despacho y rechazó la afirmación de Cortegana.

“Es su versión y tendría que probarla. [...] Nunca ha llegado a mi despacho [Villaverde]. Según los registros, nunca hubo ningún tipo de reunión con ese personaje”, manifestó el extitular del MTC.

Del mismo modo, rechazó la versión del presunto audio entre Villaverde y Pacheco sobre un supuesto aporte de US$1 millón para la campaña electoral de Castillo.