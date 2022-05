El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), se pronunció luego de que este miércoles declararan frente este grupo de trabajo el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el ex director ejecutivo de Provías José Cortegana.

“En los próximos días estamos cruzando medios probatorios para ver quién dice la verdad y quién está mintiendo”, señaló Ventura para la prensa desde los exteriores del Congreso de la República.

Seguidamente, el parlamentario aseveró que Silva ha entrado en contradicciones al decir que no conoce a Zamir Villaverde, pese a que antes de su intervención, Cortegana aseguró que se reunión con ambos.

“Hay algo que están ocultando Hugo Trece y Juan Silva. El primero no quiso declarar, dijo que no conocía, no sabía. Entran en contradicciones. El exministro de Transportes y Comunicaciones también entra en contradicciones cuando dice no conocer a Zamir Villavede, pero justamente José Cortegana fue convocado por el exministro de Transportes para reunirse con Villaverde”, dijo.

Héctor Ventura también detalló que las conclusiones que saque la Comisión de Fiscalización de este caso van a ser derivadas al informe final para que estas puedan lleguen al Pleno del Congreso para su deliberación.

Respecto a los presuntos audios que se vienen difundiendo, y que estarían protagonizados por Villaverde y Bruno Pacheco, indicó que van a ser cotejados por el grupo de trabajo que preside para que sirvan en la investigación.

“Esas conversaciones van a tener que ser cotejados en la Comisión de Fiscalización, con documentos y medios probatorios que están llegando estos días a la comisión, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones”, sostuvo.