El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) anunció que su bancada no apoyará la moción de censura en contra de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, que se evaluará en el Pleno del Congreso durante esta semana.

El parlamentario aseveró que, desde esta nueva agrupación, están seguros que las interrogantes que se le plantearon a la integrante del gabinete ministerial en la interpelación fueron resueltas con éxito.

“Nosotros consideramos que la interpelación con las preguntas planteadas han sido satisfechas con las respuestas presentadas. Entonces, no ameritaría una censura, si esa es la dirección que se tiene que tener”, declaró Paredes desde los exteriores de Palacio de Gobierno tras reunirse con el presidente Pedro Castillo.

En ese sentido, dijo esperar que en el momento de votar sobre la moción de censura, presentada por la bancada de Fuerza Popular, los congresistas adopten una posición objetiva y veraz.

“Ojalá el día de mañana se sea objetivo, se sea veraz. Más allá de quien sea, es un ser humano, tiene detrás una familia y no porque uno asuma responsabilidades políticas tiene que ser expuesto al maltrato, yo creo que las lecciones que hay que darle a la población es para tratar de recuperar credibilidad, indicó Alex Paredes.

Declaraciones de Alex Paredes

Sumado a ello, recordó los adjetivos ofensivos que profirió la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), en contra de Betssy Chávez durante su interpelación.

“Yo puedo discrepar, pero me tengo que saber conducir, más aún cuando viene de una autoridad. La persona (Patricia Chirinos) que utilizó los adjetivos no es cualquier persona, no solamente es congresista, es autoridad”, señaló.

Denuncia a Dina Boluarte

Alex Paredes evitó referirse a las denuncias constitucionales que presentaron las bancadas de Avanza País y Renovación Popular contra Dina Boluarte por presuntas infracciones de varios artículos de la Constitución, por lo que recomiendan destituirla de sus cargos de ministra y vicepresidenta de la República, además de inhabilitarla por 10 años de la función pública.

“No puedo adelantar ninguna posición porque faltaría el respeto a mis compañeros. Debemos tener una reunión, evaluar los elementos de juicio y luego transmitir la posición de Bloque Magisterial”, sostuvo.