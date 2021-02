Conforme a los criterios de Saber más

Para la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, existen diversas incongruencias en las versiones del el expresidente y actual candidato al Congreso de la República por Somos Perú, Martín Vizcarra y otros implicados, sobre la administración de las vacunas adicionales que le aplicó a él y a su esposa, según el documento fiscal al que accedió El Comercio.

Por ello, abrió una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

Vizcarra Cornejo reconoció haber sido beneficiado junto a su esposa, con sendas dosis de la vacuna experimental contra el Covid-19, en octubre del 2020. No obstante, aseguró que esto se dio como “voluntarios” del proyecto de ensayos clínicos.

Sin embargo, la Universidad Cayetano Heredia, a cargo del manejo de las dosis de los ensayos clínicos, negó tal versión al informar que Vizcarra y su cónyuge, no estaban dentro de los padrones de voluntarios.

Los hechos, con los días, se han ido ampliando con más personas implicadas. Por ello, el Ministerio Público decidió actuar de oficio.

¿Cuál es el argumento de la Fiscalía de la Nación para investigar preliminarmente al ahora candidato al Congreso, Martín Vizcarra?

Hay datos objetivos de irregularidad

Según la disposición fiscal firmada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el 14 de febrero, tras analizar el contexto, los comunicados de la Universidad Cayetano Heredia, así como los pronunciamientos del expresidente Martín Vizcarra, se llegó la conclusión que, en el presente caso, habrían indicios de irregularidad.

“ En el presente caso, conforme a lo descrito precedentemente, existen datos objetivos que dan cuenta de una serie de irregularidades en el procedimiento médico de ´vacunación´, que se realizó de manera oculta al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Al no estar comprendido en el grupo de voluntarios, resulta razonable la hipótesis de que habría utilizado de modo indebido el poder que le brindaba el alto cargo para aprovecharse indebidamente él, su cónyuge y posiblemente otras personas”, explica la fiscal de la Nación en el documento.

Ello habría sido así, pues habría inducido al director a cargo de los ensayos clínicos, Germán Málaga Rodríguez, “quien acudió a Palacio junto a una enfermera ante la solicitud expresa del entonces presidente de la República”.

Abuso de cargo

De otro lado, según el documento, la calificación de los presuntos delitos se ha realizado de acuerdo a la narración fáctica de los hechos que hasta el momento se conocen. Es decir, circunscrito “ al presunto uso indebido del poder para beneficio propio y de terceros por parte del entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo” .

En esa línea, se explica que se le atribuye a Vizcarra Cornejo el presunto delito de “concusión”, pues en ese momento, como “presidente de la República, en un evidente abuso del cargo, solicitó al director de los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna en evaluación Sinopharm, Germán Málaga Rodríguez, que se le e aplicara el producto objeto de ensayo”. Y, como habría indicado el mencionado médico, al ser una solicitud del más alto funcionario del Estado, no pudo negarse a tal pedido.

“Es decir la aceptación para aplicar el producto al solicitante, su cónyuge y posiblemente otras personas, estuvo afectado en el aspecto volitivo (potestativo); con lo que se configuraría la inducción a la entrega de un bien (la “vacuna’) para sí y para otros”, concluyeron.

En el documento fiscal se explica que, Vizcarra y su esposa, al no estar dentro del grupo de los ensayos clínicos, tenían conocimiento que lo que se les inoculó, no era el placebo y este hecho, “no se hubiera llevado a cabo de no ostentar el cargo de alto funcionario”.

Además, sobre el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, señala que se habría dado “ejerciendo el poder de manera indebida y en provecho propio” y, presuntamente con algún interés a futuro en las posibles negociaciones y eventual contrato.

Indican que la negociación o aprovechamiento indebido del cargo, a diferencia del delito de colusión -y que no está incluido en este caso- “es de ejecución unilateral, es decir, basta la conducta interesada del funcionario en favor de un contrato u operación para que el delito se configure”.

“No se requiere acreditar la intervención de los representantes de la empresa. De ser así estaremos ante otra modalidad delictiva”, puntualizan.

La precisión fue hecha, en atención a que, actualmente el Estado peruano y la empresa de la República Popular China, Sinopharm, vienen ejecutando un contrato por el que se está adquiriendo cierta cantidad de vacunas, con las que precisamente se ha iniciado el proceso de vacunación en nuestro país.

Aún no hay indicios de negociación

La Fiscalía de la Nación también enfatizó que, hasta el hasta el momento, de los hechos descritos, no existen indicios que puedan constituir una “negociación de los contratos”.

Explicaron que, si bien el Perú fue elegido como uno de los países que Sinopharm ejecutaría la fase III de los ensayos clínicos, “tal procedimiento no implica necesariamente futuros contratos de adquisición de vacunas”.

Además, remarcan que el contrato de ejecución fue suscrito en la gestión del actual presidente de la República, Francisco Sagasti y no por Vizcarra.

En todo caso, advierten, que de encontrarse indicios de presuntas negociaciones de parte del expresidente Vizcarra, la Fiscalía de la Nación ampliaría la investigación.

“Si en el transcurso de la investigación se encontraran indicios que brinden información en el sentido de que la mencionada ´vacunación´ al entonces presidente tuviera alguna relación con una presunta negociación del contrato; nada obstará para que este despacho pueda ampliar la investigación y también investigar esos hechos”, advierten.

Plazo de 60 días

La fiscal de la Nación, dispuso para este caso un plazo de 60 días. Esto, dentro del marco del artículo 330° numeral 2 del Código Procesal Penal que estipula que la finalidad inmediata de las diligencias preliminares es realizar los actos urgentes destinados a determinar si los hechos realmente han ocurrido, si los mismos tienen apariencia delictiva; así como individualizar a las personas involucradas y asegurar las evidencias.

Los hechos objeto de investigación, reiteraron son “directamente atribuibles al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo”. Y, que estos, habrían ocurrido en octubre del 2020, cuando ejercía el cargo de presidente de la República.

Por tanto, le asiste la prerrogativa del antejuicio político y, al mismo tiempo habilita la competencia de este despacho.

Ocho citados y pedidos de información

Según el documento, junto al expresidente Martín Vizcarra deberán rendir su testimonio su esposa Maribel Díaz Cabello, el médico Germán Málaga Rodríguez, la enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores y Pedro Pablo Angulo De Pina (exsecretario general de Palacio de Gobierno).

También se presentarán ante el despacho de la Fiscalía de la Nación los exministros Walter Roger Martos Ruíz (expresidente del Consejo de Ministros), Mario López Chávarry (exministro de Relaciones Exteriores), y Pilar Elena Mazzeti Soler (exministra de Salud).

Además, se dispuso oficiar al Instituto Nacional de Salud (INS), a fin de que presente un informe documentado sobre el registro y procedimiento de la fase III del ensayo clínico de la vacuna por parte de la empresa Sinopharm y remitir un informe con el resultado de la inspección extraordinaria realizada sobre el ensayo clínico de las vacunas de Sinopharm, liderado por la Universidad Cayetano Heredia, que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Clínicos de esa casa de estudios, el 12 de febrero de 2021.

También se oficiará a la Universidad Cayetano Heredia a fin de que informe sobre la recepción y distribución del lote de vacunas contra la Covid-19 que habrían sido remitidas por el laboratorio Sinopharm al país, y que no habrían formado parte del proceso de los ensayos clínicos.

A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se solicitará información sobre su representante y participación en los ensayos clínicos objeto de investigación.

Finalmente, solicitará a Palacio de Gobierno, los registros de ingreso con precisión de día, hora y demás datos del médico Germán Málaga y la enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores.

Más información:

En sus redes sociales, Vizcarra ha reiterado que participó en los ensayos para la vacuna y que formó parte de los voluntarios.

“En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico porque a esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. Recuerden, la vacuna china de Sinopharm fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado 2020. Fue una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental”, indicó.

