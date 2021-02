Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal supremo, coordinador del Equipo Especial Los Cuellos Blancos, Pablo Sánchez Velarde, sostuvo que tras conocerse la reunión “reservada” de las fiscales de primera instancia Sandra Castro y Rocío Sánchez, con el entonces presidente Martín Vizcarra, “no queda otra salida que la separación”.

En entrevista con El Comercio, Sánchez Velarde lamentó que ambas fiscales hayan puesto a la fiscalía en esta situación, pero indicó que es necesario una reestructuración de las fiscalías de primera instancia designadas para esta investigación.

Por ello, consideró que los nuevos fiscales deben tener experiencia. Anunció que pondrá énfasis en los resultados del Equipo.

Como se recuerda, ambas fiscales reconocieron esta semana que se reunieron con Martín Vizcarra cuando este había asumido la Presidencia de la República, para solicitarle “protección”.

Usted es el coordinador del Equipo Especial Los Cuellos Blancos ¿Era necesario la separación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez?

Después de conocerse a través de una de las fiscales provinciales una cita, entrevista, o un encuentro reservado entre dos fiscales y el entonces presidente, no queda otra salida que la separación. En principio ateniendo al encuentro que se ha mencionado que se desconocía y que yo también desconocía creo que la medida era necesaria, no quedaba otra alternativa. Bien normado de parte de la Fiscal de la Nación ante los inconvenientes de las fiscales de primer nivel que ven los casos de los Cuellos Blancos.

¿Considera que es necesario una reestructuración completa de la primera instancia del equipo especial?

Yo creo que habría que hacer cambios también en la otra fiscalía porque no se avanza mucho en los informes de primera instancia, no han sido muy positivos. Rocío Sánchez estaba avanzando y estaba por terminar algunos casos, sobre todo de colaboración eficaz. Estaba avanzando algunos temas y la fiscal (Roxana) Jáuregui avanzó poco. Lo primero que hizo al entrar fue denunciar a su colega Rocío Sánchez por un tema que, de seguro, lo verá control interno.

¿Entonces, las tres fiscales deben ser cambiadas?

Yo creo que el desencuentro era entre las tres (Castro, Sánchez y Jáuregui). Entonces, para efectos de liberar el ambiente de tanta concentración es mejor, obviamente, reemplazar a las tres fiscales. Ahora bien, el asunto es ver a quiénes se designa y esa es decisión de la Fiscalía de la Nación.

Tendrían que ser personas ajenas a cualquier cuestionamiento…

Sí, exacto y sobre todo con experiencia. Yo espero que la decisión sea de la mejor.

¿Usted conocía o en su momento se le comentó algo de esta reunión o pedido de protección al señor Martín Vizcarra, entonces presidente?

No, nada. En absoluto. Yo desconocía. Me enteré el mismo día (de esta semana). Me impactó esa declaración, me quedé sorprendido de lo que se decía tan fácilmente.

¿Usted considera adecuado que tanto la reunión como las mismas fiscales deban ser investigadas?

Sobre la reunión reservada o clandestina, entiendo que está en manos de Control Interno del Ministerio Público.

Esto impacta de manera negativa ya se habla, incluso, de que los investigados en este caso van a interponer recursos. Por ejemplo, la defensa de Pedro Chávarry ha comentado algo al respecto…

Bueno, los abogados verán lo que tienen que hacer, pero el caso del señor Chávarry está en investigación todavía. Su investigación no ha terminado, no sé qué tipo de acción interpondrá.

Pero, que hayan sido las mismas fiscales del caso las que han incurrido en esta situación, sí ha golpeado de alguna manera la investigación en general ¿No lo cree usted, como coordinador?

Ciertamente se ha afectado el trabajo de investigación, pero no lo afectó seriamente . Esta investigación va a seguir su curso, tanto en los otros niveles, tanto en segunda como en tercera instancia. Tenemos los elementos de juicio, elementos probatorios que van a sustentar lo que nosotros podríamos decir en su momento.

Entiendo que usted no puede revelar los acuerdos, pero nosotros teníamos conocimiento que se estaba por firmar en estos días un acuerdo de colaboración importante para toda la investigación ¿Cómo ha quedado ese tema?

Una vez que se designe al fiscal provincial que este a cargo de esos casos se enterará de cómo va a marchar la investigación por colaboración eficaz y entablará contacto con el abogado del colaborador para continuar con la marcha del procedimiento.

Ya a nivel de equipo ¿Cómo van de logística y personal? ¿Cómo afectará el cambio de las fiscales?

Bueno, habrá cambios seguramente. Los fiscales que ingresen van a tener su personal de confianza. Eso lo va a manejar la Fiscalía de la Nación a través de mi despacho. Pero claro, siempre se necesita de personas con experiencia que conozcan y se entreguen al trabajo de investigación. De modo que, si hay necesidad, se harán los pedidos correspondientes a la fiscal de la Nación.

Usted descarta cualquier tipo de politización de este caso, pues finalmente las fiscales del caso terminaron reunidas con el entonces presidente del país…

Yo no quiero entrar en temas políticos, precisamente para no politizar el tema.

Entonces, están a la espera que se oficialice la salida de ambas fiscales…

Sí, seguramente están definiendo los reemplazos para hacer la entrega de cargo y de los expedientes. Nosotros vamos a supervisar esa entrega de cargo.

Usted se ha sentido decepcionado que dos fiscales que representaban la lucha contra la corrupción, estén envueltas en esta situación…

Bueno, como a todos los fiscales, nos ha afectado esta situación. Por eso es mejor el trabajo reservado y trabajo prudente. Se debe pasar ahora la página, y ver hacia adelante y mejorar la imagen de la fiscalía.

Pero esos desencuentros ya se habían suscitado antes y se esperaba que ambas limen asperezas…

Yo hice lo posible para que limen asperezas y trabajen en equipo, pero, al parecer, era un tema de orden personal. Lo primero que debe saber un fiscal es trabajar en equipo y así se logran resultados. Pero cuando yo asumí la coordinación, el tema ya estaba resquebrajado, poco pude hacer.

¿Qué reflexión final le merece toda esta situación desde la coordinación del Equipo Cuellos Blancos?

Lo que puedo decir es que confíen en los fiscales. A veces, lamentablemente, pueden pasar cosas como estas, pero seguimos avanzando con las investigaciones. Al final se verán los resultados, confíen en la fiscalía.

Una pregunta final, ¿Cómo y cuándo se verán resultados del Equipo Cuellos Blancos?

Eso también se lo he dicho yo a los colegas fiscales directamente y en conferencias, que ya es hora que se vean los resultados, eso es lo que se le había pedido al Equipo Especial llamado Cuellos Blancos. Resultados los más pronto posible. Ya tenemos una sentencia, pero vamos a poner el acento en el tema de agilizar los procedimientos. Los casos no pueden durar tanto. Pero hay que tener en cuenta que la pandemia que nos ha limitado los tiempos y las diligencias que teníamos planificados.

