Aldo Vásquez afirmó que evalúa presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular su resolución del 23 de abril y ser repuesto como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En diálogo con Canal N, indicó que la intención es que el tribunal pueda revisar la resolución que emitió la semana pasada, donde declaró fundada en parte una medida cautelar del Congreso contra el Poder Judicial.

“Yo evalúo también presentar un pedido de la misma naturaleza, es decir un recurso de reposición, de tal manera que el tribunal pueda revisar la decisión que adoptó respecto de nosotros”, expresó.

Como se recuerda, Inés Tello presentó un recurso ante el TC en el que pide que se declare nula la resolución que favoreció al Congreso y que suspendió los efectos de la decisión del Poder Judicial que le permitió a ella, junto a Aldo Vásquez, regresar a la JNJ.

Tello advirtió que Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite un recurso de apelación que presentó el Congreso “sin efecto suspensivo”, lo que significa que la medida cautelar a favor suyo debía seguir surtiendo efectos.

Vásquez también cuestionó el proyecto de ley presentado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a fin de que los candidatos aprobados en el concurso público para la JNJ puedan asumir el cargo de miembros titulares.

“En verdad no es de mi agrado porque la Constitución le otorga el poder de nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a una comisión especial que en su momento la presidió no el actual defensor, sino el señor Walter Gutiérrez, que era el defensor del Pueblo en aquel momento”, manifestó.

“Esa comisión especial y nombró a siete titulares y siete suplentes. No puede ser la sola iniciativa del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien defina a quien convoca. Los demás participantes que quedaron fuera del cuadro de méritos de titulares y suplentes ya no cumplen ningún rol, no han sido nombrados por la Comisión Especial”, agregó.