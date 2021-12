Conforme a los criterios de Saber más

La relación entre la empresaria Karelim López y el presidente Pedro Castillo se ha ido afianzando conforme pasa el tiempo y se revelan diversos hechos. Desde las visitas a Palacio de Gobierno, su relación con el ex secretario presidencial Bruno Pacheco, la buena pro del proyecto Puente Tarata III a favor de la empresa que asesoraba y otras aristas que si bien no son políticas, abonan a las interrogantes que el jefe de Estado se niega a responder.

¿Cómo fue que Karelim López pudo llegar a Pedro Castillo? Es una pregunta que aún debe responder el mandatario y la empresaria, quien es conocida como una lobista que tuvo cercanía a gobiernos anteriores. Lo cierto es que, de acuerdo a los hechos, se forjó una relación que incluso la habría llevado a coordinar parte de la fiesta de cumpleaños de la hija del mandatario.

Estas son las reuniones de Karelim López con el presidente Pedro Castillo y su entonces secretario presidencial Bruno Pacheco:

Visitas de Karelim López a Pedro Castillo y Bruno Pacheco

Las primeras visitas oficiales

Karelim López ha visitado hasta en tres oportunidades al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Según el registro electrónico del Ejecutivo, éstas se produjeron el 27 de agosto, así como el 17 y 18 de octubre.

El 27 de agosto, López habría ingresado a una reunión con el mandatario a las 5:47 de la tarde hasta las 7:04 de la noche.

Pero dentro de ese lapso de tiempo, Pedro Castillo recibió también administrador del Club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, quien había sido designado solo días antes en dicho cargo. La reunión fue desde las 6:28 de la tarde hasta las 7:03 de la noche.

Según el registro virtual, la hora de salida de López Arredondo y Ferrari Chiabra del despacho del presidente, coinciden.

Visita de Karelim López y Jean Ferrari a Pedro Castillo.

El portal Once publicó días atrás que la reunión de dirigente de Universitario con el jefe de Estado habría sido posible gracias a la empresaria.

Por ese entonces, cabe recordar, se venía realizando el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata III, según lo informó El Comercio.

De acuerdo con los registros, después de su última reunión con presidente Pedro Castillo, la mañana del 18 de octubre, la empresaria regresó en la noche. Esta vez se dirigió a la Secretaría General de Palacio de Gobierno, por entonces a cargo de Bruno Pacheco.

Luego, el 8 y 9 de noviembre, se reunió otras dos veces con su co-investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

Pregunta del día sobre la vinculación de Karelim López, amiga del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, con una empresa integrante de un consorcio que obtuvo un contrato de Provías Descentralizado por S/232,5 millones, en octubre último.

La visita a la casa de Breña

Días después de las reuniones en Palacio de Gobierno, la empresaria llegó hasta la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea (Breña) que era visitada intermitentemente por Pedro Castillo, entre octubre y noviembre.

Según un video difundido por Cuarto Poder , Karelim López llegó el 19 de noviembre a las 10:12 p.m y permaneció en su interior hasta las 10:55 p.m.

Ese mismo día, por la mañana, el fiscal anticorrupción Marco Huamán realizó una diligencia en Palacio de Gobierno. Específicamente, en las oficinas del secretario general Bruno Pacheco, quien había renunciado ese mismo día vía Twitter.

La diligencia era parte de la investigación que se había iniciado contra Pacheco Castillo por las presuntas presiones ante la Sunat.

Ese mismo día -según se conocería días después- se hallaron US$20 mil en efectivo en una gaveta del baño de la oficina de Pacheco. El exfuncionario reconoció que era su dinero y que era producto de sus ahorros.

Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú! — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 19, 2021

Nadie tiene corona. Fiscal Marco Huamán interrogó al secretario de Palacio de Gobierno y está facultado a incautar bienes. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Karelim López la noche del 19 de noviembre ingresando a la casa de Pasaje Sarratea en Breña.(Foto: Captura)





Mientras que la licitación con el consorcio asesorado por Karelim López se cerró el 25 de noviembre con la suscripción de contrato valorizado en S/232,5 millones. Esto, pese al voto en contra del presidente del Comité de licitación de la referida obra que viene siendo investigada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.

Este jueves, IDL Reporteros reveló que la empresaria habría acudido ante el despacho de la fiscal Zecenarro a fin de someterse a un proceso de colaboración eficaz. A cambio, narraría cómo es que habría llegado a un acuerdo con el presidente Pedro Castillo para entregarle dinero en efectivo con la finalidad de tener la “puerta abierta” a las licitaciones.

El portal indicó que la empresaria visitó las oficinas del procurador anticorrupción Javier Pacheco y de la fiscal Karla Zecenarro -quien investiga el caso- entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

Ante ambos habría manifestado la misma versión para poder acceder al beneficio penitenciario.

“Dijo haber entregado a través del ahora exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, una suma de dinero en efectivo destinada al Presidente y previamente acordada con él. El objetivo era tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos. El dinero, que según dijo, fue pactado directamente con el Presidente, habría sido entregado a Pacheco en la semana del 22 de noviembre”, narró IDL.

Ni el procurador Pacheco ni la fiscal Zecenarro habrían aceptado la versión de López Arredondo pues esta no quiso aceptar su responsabilidad penal, tal como señala la norma para poder acogerse a la colaboración eficaz.

La coordinadora

Pero la empresaria Karelim López no solo se habría quedado con las visitas protocolares a Castillo y Pacheco. También habría visto una oportunidad de acercarse al mandatario coordinando la participación de la animadora Brenda Carvalho en la fiesta de cumpleaños de la hija menor del Castillo Terrones.

Así lo afirmó la misma animadora a Willax TV luego de señalar que participó en la fiesta que se realizó en Palacio de Gobierno el 27 de octubre.

“Hablé con ella (Karelim López) dos veces por el tema de la coordinación, me agradeció, luego me enteré que ella hizo la conexión (….) Me dijeron que era solamente para hacer algo presencial, me fui un ratito, estaba (vestida) de pulpo”, narró.

Luego, la bailarina aseveró a Panamericana que no cobró nada por participar en la sorpresa a la hija del mandatario.

Niega versión

A través de las redes sociales, la empresaria Karelim López negó haber ofrecido, dicho o entregado dinero a Bruno Pacheco para el presidente Pedro Castilllo, previo acuerdo con él. Afirmó que, al final de las investigaciones, se vería el daño que le hicieron a su persona y a su familia.

“Niego rotundamente haber brindado información inculpatoria sobre el Presidente Pedro Castillo, tal como lo menciona IDL Reporteros ¡Basta ya de seguir creando historia sobre mi persona!”, sostuvo a través de sus redes sociales.

Su actual abogado, César Nakazaki, también usó las redes sociales para pronunciarse y aseverar que el anterior abogado de su patrocinada, Fernando Ugaz, le dijo que jamás se habló con procurador público de entrega de dinero al presidente Castillo o a Bruno Pacheco.

“El abogado Fernando Ugaz me ha confirmado que la afirmación de entrega de dinero es falsa. Le he enviado carta notarial, al igual que a procurador, para que formalmente se pronuncien sobre la falta de veracidad de este extremo del reportaje”, señaló.

En otro mensaje vía Twitter, Nakazaki sostuvo que la vía de la colaboración eficaz es posible, siempre que se reconozca el delito cometido, situación que no era la de López Arredondo. Y agregó, “no hubo ofrecimiento de colaboración eficaz con consentimiento de Karelim López, porque no ha admitido comisión de delito”.

En otro tuit afirmó que “no hay, ni hubo una solicitud de inicio de procedimiento de colaboración eficaz”

Este Diario trató de conocer la versión directa del abogado, pero Nakazaki dijo que no tenía más que agregar.

También nos comunicamos con el abogado Fernando Ugaz, pero no atendió nuestras comunicaciones. También solicitamos la versión del procurador anticorrupción, Javier Pacheco, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Mientras que, en diálogo con El Comercio, Jean Ferrari aseguró que si bien conoce a Karelim López, ella no gestionó la reunión con el mandatario.

Explicó que conoció a la empresaria entre el 2018 y 2019, “porque ella me buscó para ver el tema de su hijo, la conozco a raíz de una solicitud del IPD, en ese entonces el doctor Óscar Fernández, me la presenta para que vea puntualmente el tema del hijo que en ese entonces estaba en etapa de formación”.

Aseguró que la reunión se pactó gracias a su relación con Victoria Nacional -partido por el que postuló al Congreso- con Perú Libre. Entonces, dijo, una persona puntual de Victoria Nacional “fue la que habló directamente con Bruno Pacheco, que era el secretario del presidente y me pactaron la reunión”.

Jean Ferrari es el administrador provisional de Universitario desde agosto de 2021. (Foto: Difusión)

“Yo he llegado treinta o cuarenta minutos después, yo a la señora la vi, me la crucé adentro, luego me reuní con el señor presidente. Cuando he salido la señora me abordó por el tema de su hijo. Yo a ella la conozco por el tema de su hijo, su hijo juega fútbol. Hemos estado hablando del tema netamente de fútbol, porque el chico jugaba en Sporting Cristal y estábamos viendo la manera si es que podía ir a la U, y básicamente eso”, afirmó.

Sobre la conversación con el mandatario afirmó que fue por “un tema de relaciones políticas” y que no se trató en ningún momento sobre López Arredondo o su hijo.

“Hablamos del apoyo al deporte, de la representación que significa la U y de los problemas que tiene la U, el compromiso de nosotros de pagar la deuda, no hablamos que solicité condonación de deudas, porque no sabemos cuánto es (…) y que la U llegó a este problema por el Estado”, comentó.

