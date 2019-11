El presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló al fiscal José Domingo Pérez que entregó US$ 3.6 millones a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el 2011.

El Comercio accedió al acta de la declaración, que detalla cómo se realizó la entrega.

El empresario contó que se reunió en seis o siete ocasiones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exministro Jaime Yoshiyama para entregarles el dinero en efectivo.

Los encuentros se dieron –según el testimonio de Dionisio Romero- en casa del empresario Martín Pérez Monteverde. Allí, Dionisio Romero entregaba el dinero en maletines.

“Las entregas fueron dadas en maletines, no recuerdo el monto exacto de cada entrega, pero eran de US$ 500,000 o US$ 600,000 […] Las reuniones eran breves, de 45 minutos aproximadamente. No recuerdo de qué se conversaba, lo más probable de cómo iban las encuestas; yo mostraba mi preocupación por el avance de candidato del chavismo y hacia entrega a uno de ellos del aporte”, dijo a la fiscalía.

El empresario identificó a Ollanta Humala como el “candidato del chavismo”, y aseguró que los aportes se realizaron por temor a que él llegue a la presidencia.

Al ser consultado si el dinero se lo entregaba directamente a Keiko Fujimori, respondió: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuantas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos, en otras estaba solamente la señora Fujimori, y en otras el señor Yoshiyama”.

Según la versión del empresario, Pérez Monteverde fue el nexo entre él y Fuerza Popular.

-Aportes en la campaña del 2016-

Dionisio Romero Paoletti también reveló que entregó dinero en efectivo a la campaña de Fuerza Popular para las elecciones del 2016, esta vez por decisión de su familia.

Sobre el método para entregar el dinero, detalló: “Fue muy parecido a la campaña 2011, el dinero se entregó en efectivo […] por motivos de seguridad. No puedo precisar cuántas reuniones, tres o cuatro, también en la casa de Martín Pérez. En esas reuniones participan indistintamente José Chlimper y la señora Keiko Fujimori”.

El empresario detalló que lleva el dinero a su oficina y luego lo colocaba en maletines. Cuando el aporte era menor, “sacaba el dinero en sobres de manila o plástico y se los entregaba a la señora Fujimori o al señor Chlimper”.

En otro momento del interrogatorio, Dionio Romero contó que conoció al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “en algún evento social”, pero no tuvo relación amical ni laboral con él. “Sí puedo indicar que la empresa Odebrecht sí es clienta del Banco de Crédito”, dijo.

Además, aseguró que no conoce al sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama, ni a Vicente Silva Checa.

Keiko Fujimori cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde el 31 de octubre del 2018. La fiscalía la investiga por el presunto delito de lavado de activos.