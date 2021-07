Una de las razones de la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista para solicitar prisión preventiva por 36 meses a veinte investigados del Caso Los Dinámicos del Centro ha sido una posible obstaculización de sus principales integrantes, a través de la eliminación de pruebas.

En la resolución del requerimiento, a la que tuvo acceso El Comercio, menciona que incluso los implicados estaban advertidos del allanamiento de sus viviendas que se iba a realizar. Como informó este Diario, Waldys Vilcapoma, encargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo, arrojó su celular al inodoro durante la intervención.

Sin embargo, se lograron recuperar chats de WhatsApp y fotografías del teléfono. Una de ellas es una imagen que muestra una parte de la resolución del juzgado que autorizaba el operativo. La foto data del 14 de junio y fue reenviada a varios contactos, advirtiendo: “Borra toda conversación, voucher, boletas, expedientes”.

Ese mismo día, sostuvo un diálogo con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, a quien Vilcapoma le pregunta: “Camarada, buenos días. ¿Van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido”. También existieron conversaciones del 2020 sobre presuntos “aportes” al partido, tal como informó este Diario hace unos días.

En tanto, el úlitmo 10 de junio, Vilcapoma le indicó a una persona registrada como ‘Fritz’: “Iban a intervenir hoy en la madrugada, me avisaron, no tengo nada que me comprometa”. ‘Fritz’ pregunta si sabe quiénes estarían comprendidos, a lo que Vilcapoma responde: “Eduardo y Marina [Vásquez] están en la lista”.

A los hechos se suma que, durante las diligencias de detención preliminar el 15 de junio, el investigado Alfredo Rivera, quien habría sido uno de los “tramitadores” para la emisión irregular de licencias de conducir, arrojó documentos a recipientes de agua y hasta una suma de S/147.061,50 en bolsas a las viviendas aledañas a la de él.

También “expedientes de trámites de licencia de conducir, sellos de médicos y funcionarios del MTC, moldes en silicona que registran huellas dactilares [...] muestras que fueron rescatadas por personal policial”. Todo ello con la intención de “destruir evidencias”.

Más de 100 testigos

Este Diario también conoció que existen más de un centenar de testigos en la investigación. En el requerimiento se indica que, con la medida preventiva, se busca evitar “la manipulación que pueden ejercer contra los diversos testigos que se tienen en la presente investigación [más de 100]”.

Un aspirante a colaborador eficaz contó que se les ofreció que “cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de la República, van a hacer todo lo posible para librarlos”. La misma persona aseguró a la fiscal que teme por “su vida y la de su familia”.

