Conforme a los criterios de Saber más

Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno en la gestión del expresidente Martín Vizcarra, negó que haya ordenado la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Esto luego de que se conociera que la Fiscalía concluyó la investigación del caso ‘Richard Swing’ y pidió para ella 13 años y 4 meses de prisión.

La fiscal Janny Sánchez solicitó además 6 años y 8 meses para Morales y Richard Cisneros por la irregular contratación del cantante en el Ministerio de Cultura.

En una declaración enviada a este Diario, Morales dijo que confía en que la acusación fiscal será archivada. “Yo nunca he ordenado la contratación del señor Cisneros”, señaló.

#LoUltimo La fiscal Janny Sanchez Porturas solicitó 6 años y 8 meses de pena contra Richard Cisneros #RichardSwing y para Miriam Morales solicitó 13 años y 4 meses, por contratos en el Ministerio de Cultura. Para ambos inhabilitacion por 15 años. @Politica_ECpe pic.twitter.com/ja2v07CXsa — Karem Barboza (@karembq) September 28, 2021

“La fiscalía ha revisado toda información y no ha encontrado ningún hecho concreto que me vincule a la comisión de algún delito; tampoco ha encontrado prueba alguna. Lamento que la fiscalía haya valorado más mi cercanía al gobierno anterior que alguna prueba objetiva e irrefutable”, indicó

Morales es acusada del presunto delito contra la administración pública en modalidad de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario), negociación incompatible (instigadora), y contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

Miriam Morales y Richard Cisneros fueron acusados por contrataciones en Ministerio de Cultura.

“Desde que se inició la investigación he demostrado toda mi disposición a colaborar y me he allanado de mutuo propio a levantar mi secreto bancario y de comunicaciones; así como la solicitud de que vayan a mi domicilio y registren y se lleven la información que sea necesaria”, indicó.

A inicios de agosto, El Comercio informó que Mirian Morales fue contratada como asesora de la congresista de Somos Perú, Kira Yorel Alcarraz Agüero.

TE PUEDE INTERESAR