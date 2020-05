Pier Figari, exasesor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumplirá 12 meses más de prisión preventiva por orden del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial.

El magistrado acogió así el pedido formulado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato. Este jueves 14 de mayo vencía el plazo de 18 meses de cárcel preventiva que venía cumpliendo Figari desde noviembre del 2018.

Poder Judicial declaró fundado pedido fiscal contra Pier Figari.

Según lo resuelto por el juez Zúñiga, persiste el peligro de obstaculización a la justicia.

Según la abogada del exasesor, Madelaine Reyes, si bien su patrocinado no forma parte de la población vulnerable ante la pandemia del COVID-19, esto no quiere decir que no podría contagiarse al interior del penal.

“Pero el riesgo de contagio no es exclusivo de esta población de riesgo, pues cuando uno entra a la Sala Situacional del Ministerio de Salud, existen muchos contagiados ente 30 y 60 años; y por tanto no es un privilegio de personas mayores de 60 años. Incluso, hay niños contagiados. Toda la población penitenciaria es población vulnerable reconocido por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, remarcó Reyes.

Figari se encuentra recluido en el centro penitenciario Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho).

Según la imputación fiscal contra Figari Mendoza, existirían indicios de su participación dentro de la organización criminal que se constituyó al interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) con la finalidad de captar activos ilícitos que fueron ingresados a las campañas electorales del 2011 y 2016.

Figari, indica la fiscalía, sería el brazo político de la presunta organización criminal y habría dispuesto la captación de falsos aportantes para poder ingresar los activos ilícitos a las cuentas partidarias.

