Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y prófugo desde el 11 de octubre, figuró en el sistema de Reniec como fallecido. El amigo del presidente Pedro Castillo es investigado por la fiscalía por ser integrante del ‘gabinete en la sombra’ y sobre él pesa una orden judicial de detención preliminar.

En la ficha de su DNI, luego de sus datos personales como lugar y fecha de nacimiento,nombres, apellidos, grado de instrucción y padres, se precisaba: “cancelación: fallecimiento”.

Así aparece la ficha de Alejandro Sánchez Sánchez en Reniec

El Comercio buscó en línea el registro de Sánchez Sánchez y la cancelación por “fallecimiento” aparecía a las 7 de la mañana. Tras el escándalo, la información cambió y a las 8 de la mañana la ficha fue cambiada.

La cancelación por "fallecimiento" ya no aparece en el registro de Reniec

Temprano, en Canal N, el médico Víctor Vargas Reyes, quien habría firmado el certificado de defunción, negó haber rubricado el documento y conocer a Sánchez Sánchez.

El martes 11, el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar por 10 días contra seis personas investigadas por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal. En esta red, Sánchez Sánchez sería uno de los financistas y coordinadores.

La noche del jueves, desde la clandestinidad, Sánchez Sánchez señaló que no se entregará a la justicia, pues dijo no haber cometido ningún delito.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (…) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, se lee en su publicación de Facebook.