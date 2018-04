Kenji Fujimori dice que no sabe si hay nexo entre Odebrecht y Fuerza 2011

Graciela Villasís / Giovanna Castañeda



“Desconozco”, “no recuerdo”, “no puedo precisar” o “no tengo dicha información” fueron las respuestas que más repitió Kenji Fujimori en su declaración de ayer ante el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos.

El Comercio accedió a la transcripción de las 78 preguntas y respuestas del congresista en el interrogatorio, que duró más de cuatro horas.

En una de sus respuestas, el menor de los Fujimori Higuchi –quien afronta una denuncia constitucional– se refiere a su hermana Keiko y dijo que desconoce sobre un supuesto vínculo con Odebrecht.

Fuentes del Ministerio Público indicaron a este Diario que las declaraciones de Kenji Fujimori buscan entorpecer la investigación de la fiscalía sobre los aportes a las campañas de Fuerza Popular. A continuación, algunas preguntas y respuestas del interrogatorio.

1. Keiko Fujimori y Odebrecht

El 25 de marzo, Kenji Fujimori anunció en un video que se iba a convertir en testigo “en los casos que sea necesario”, aunque sin precisar a qué indagaciones se refería. Al día siguiente se conoció que declararía ante el fiscal Pérez.



La pregunta 13 que Pérez le hizo a Fujimori fue sobre el supuesto vínculo de la ex candidata presidencial con la constructora.

Fiscal Pérez: Si tiene conocimiento si Keiko Sofía Fujimori Higuchi ha sostenido relación directa o indirecta con el grupo empresarial Odebrecht y/o empresas vinculadas.

Kenji Fujimori: Desconozco. A raíz de estas denuncias, he sostenido una conversación con mi hermana. Ella me juró que nunca ha sostenido conversación con la empresa Odebrecht y es por esa conversación que yo pongo las manos al fuego por mi hermana y la respaldo en medios y redes.

2. El financiamiento de Fuerza Popular y los cocteles

La mayoría de las respuestas de Kenji sobre el financiamiento de Fuerza 2011, la supuesta relación con Odebrecht y los cocteles para recaudar fondos fueron “no recuerdo” o “desconozco”.



Fiscal Pérez: Si tiene conocimiento directa o indirectamente de qué actividades de financiamiento se realizaron para recabar fondos para la campaña electoral del año 2011

Kenji Fujimori: Cocteles, en los que yo participé. Y más detalles no conozco.

El congresista remarcó que solo fue secretario de Juventudes y que estuvo gran parte de la campaña en el sur del país. Señaló que asistió a dos cocteles, pero que no participó en su organización. Tampoco recordaba cuánto pagó por cada tarjeta. Sobre los manejos de dichos fondos, siempre respondió que, según el estatuto del partido, son tesorería y la secretaría de Economía.

3. Los aportes de Odebrecht a tres congresistas

Pérez preguntó también sobre los presuntos aportes a las campañas de miembros del fujimorismo. Días atrás, se difundió la transcripción de una de las conversaciones que Moisés Mamani grabó. Según la transcripción, Fujimori afirmó que Úrsula Letona, Lourdes Alcorta y Luis Galarreta “fueron financiados” por Odebrecht.



Fiscal Pérez: Si usted tiene información respecto al posible financiamiento o entrega de aportes del grupo empresarial Odebrecht al partido político Fuerza 2011 o a sus integrantes.

Kenji Fujimori: No son afirmaciones mías, son afirmaciones que recogí de algunos medios de comunicación. Lo digo a modo de pregunta. La fuente es la revista “Caretas” y “Buenos días, Perú”, entrevista a Renzo Reggiardo y al portal La Mula.

—Inexactitudes—

Las referencias que hizo el legislador: la entrevista a Renzo Reggiardo.



En diciembre pasado, Renzo Reggiardo dijo en el programa “Todo se sabe” que cuando presidió la comisión investigadora sobre la carretera Interoceánica Sur, en el 2008, varios congresistas fujimoristas no quisieron investigar a Odebrecht. No se refirió a los supuestos aportes de la constructora a parlamentarios de Fuerza Popular, como señaló Kenji Fujimori.



El reportaje sobre el esposo de Letona.



En febrero pasado, la revista “Caretas” publicó un reportaje sobre el esposo de la congresista Úrsula Letona, el abogado José Carlos Guzmán Zegarra, quien fue asesor legal externo del proyecto del gasoducto sur entre enero y julio de 2014. Guzmán acudió a la Comisión Lava Jato por esta relación. En la nota no informan sobre supuestos aportes de Odebrecht a la campaña de Letona.



—Idas y vueltas—

Lo que dijo tras los videos de Mamani:



“Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme”.

(Video difundido el 25 de marzo).



Lo que respondió a la fiscalía:



¿Tiene conocimiento sobre el procedimiento como se recabaron los aportes económicos en dinero efectivo a favor del partido político Fuerza 2011? De ser así, detalle.

KF: Desconozco. Es competencia de Tesorería y de Economía [de FP].



¿Tiene conocimiento de si entre los años 2010-2011 se recibía dinero directamente en la tesorería del partido político Fuerza 2011?

KF: Desconozco.



Lo que dijo en los videos de Mamani:



“Letona, Alcorta y Galarreta... [no se escucha bien]... fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht?”.

(Transcripción del video que fue publicada el 8 de abril).



Lo que contestó a la fiscalía:



¿Tiene conocimiento si alguna persona integrante y/o vinculada a Fuerza 2011 ha sostenido relación directa o indirecta con el grupo empresarial Odebrecht y/o empresas vinculadas?

KF: Desconozco.



¿Tiene conocimiento si la empresa Odebrecht ha entregado dinero a congresistas de Fuerza 2011?

KF: Mi comentario en ese video [de Mamani] fue por información de algunos medios. Yo cierro como pregunta.