López Vilela hizo su descargo apoyándose en un video sobre supuesta "confraternidad" El parlamentario de FP mostró imágenes musicalizadas con la canción Somewhere over the Rainbow con la que intentó justificar el "afecto" que hay entre colegas en el Congreso

"Juro ante Dios que jamás hubo intención en mí de faltarle el respeto a una dama", dijo Luis López Vilela. (Foto y video: Congreso)