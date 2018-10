Lourdes Alcorta sobre La Botica: Se ha desactivado completamente

Lourdes Alcorta, congresista de Fuerza Popular, afirmó este martes que el chat "La Botica" se ha desactivado "completamente" y pidió disculpas por el contenido revelado en los últimos días.

"Ya no tenemos ningún chat. A mí nadie me ha indicado [cómo votar en la cuestión de confianza]. Pero ya a estas alturas, con la leche completamente derramada de lo que pasó, lo único que puedo manifestar es la vergüenza que sentimos. Lo único que me queda es dar las disculpas del caso", manifestó a la prensa.

Las conversaciones del chat "La Botica" que publicó hoy El Comercio registran las coordinaciones del 19 de setiembre, cuando se votó la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra, y se aprecia que cada legislador estaba asignado a un grupo que debía votar en un sentido determinado.

Finalmente, fueron 32 los congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor, 11 en contra y 13 se abstuvieron, cuando normalmente votan en bloque.

El lunes, este Diario también reveló otras conversaciones. En ellas, la congresista Alejandra Aramayo escribió que Fuerza Popular "solos blindaron" al ex juez supremo César Hinostroza en la Comisión Permanente.

"En lo personal y como parte de la bancada lamento mucho esta situación y nos deja claramente una lección aprendida hoy. Por más que sea un chat hay que saber cuidarnos también hasta de la privacidad", agregó la parlamentaria.

En tanto, el nuevo vocero fujimorista, el congresista Carlos Tubino, dijo que no usarán chats como "La Botica" y que hoy se reunirán con la bancada para dar "algunas pautas".

"No voy a usar ese tipo de chat. Ni lo necesitamos. Yo no estoy en La Botica ni en ninguno de esos chats. Ese tipo de cosas nosotros no la vamos a hacer", afirmó.

Precisó que él no estaba dentro del grupo "La Botica" y consideró que las coordinaciones de la bancada no tienen que hacerse a través de un chat. De esta forma, aseguró que habrán cambios en la conducción de Fuerza Popular y que él asumirá ese liderazgo.

"Yo no voy a conducir ningún tipo de chat porque considero que las comunicaciones tienen que ser llevadas con disciplina. Estoy en desacuerdo (con ese tipo de diálogos) y creo que no hay que hacer ese tipo de coordinaciones que se han visto en ese chat. Acá hay que trabajar de forma profesional, llegar a acuerdos y evitar ese tipo de discusiones, de llamadas de atención entre uno y otro", añadió.