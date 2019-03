Lourdes Flores declaró ante fiscalía por campaña de Alan García del 2006

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, declaró este martes cerca de dos horas en calidad de testigo ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez. A su salida manifestó que el objetivo de la diligencia fue averiguar todo lo que ella sabía sobre la campaña del ex presidente Alan García del 2006.

"No tengo la menor idea de cómo el Apra financió su campaña del 2006. Como es lógico a las preguntas pertinentes sobre mi conocimiento de esa campaña he respondido que no sé nada", dijo a la prensa al finalizar el interrogatorio que estuvo a cargo de una fiscal adjunta de José Domingo Pérez.

Flores Nano indicó que también le preguntaron sobre el financimiento de otras campañas presidenciales, pero aclaró que estas interrogantes no fueron respondidas porque no eran parte de la citación. "En relación a otras preguntas ajenas a la materia he sostenido que este no era el lugar para preguntar por estos hechos", dijo.

Lourdes Flores Nano expresó que volverá a la fiscalía a las 3 p.m. para una nueva declaración esta vez sobre la campaña de Keiko Fujimori del 2011. "Regresaré para declarar sobre mi conocimiento de la campaña de Keiko 2011 sobre la que conozco menos", acotó.

La abogada comentó que "honestamente me ha sorprendido que me preguntaran sobre la campaña del Apra". No obstante dijo que como ciudadana ella concurrido a la convocatoria de la fiscalía para tratar de colaborar con la justicia.

Flores dice que le formularon cerca de 20 preguntas, algunas de las cuales estuvieron referidas a la campaña presidencial de ella del 2006 y de la campaña municipal del 2010, pero reiteró que sobre estas últimas se abstuvo de responder porque no formaban parte de la convocatoria.