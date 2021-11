Conforme a los criterios de Saber más

No fueron los múltiples cuestionamientos a su idoneidad para desempeñar el cargo de ministro del Interior, fue el escándalo generado por una reunión social el último 31 de octubre en su vivienda en Surco el detonante para que el presidente Pedro Castillo requiriera —tras un prolongado silencio— la renuncia de Luis Barranzuela como cabeza del referido sector. De por medio estaba la autoridad de la primera ministra Mirtha Vásquez.

La decisión se conoció hacia las 10:30 p.m. del martes luego de una jornada de silencios, indecisiones y riesgos de una crisis agravada. Casi al mismo tiempo, Barranzuela y Castillo comunicaron el desenlace a través de Twitter.

Pedro Castillo anunció casi al mismo tiempo que Luis Barranzuela el alejamiento de este del Mininter. (Captura: Twitter)

Ocurrió más de veinticuatro horas después de que la primera ministra Mirtha Vásquez anunciara que iba a tomar “las decisiones que correspondan” junto al presidente Pedro Castillo. Esto tras cuestionar que Barranzuela haya encabezado una reunión social en su casa pese a la prohibición establecida por el gobierno. Es decir, por casi un día, la postura de la jefa del Gabinete se mantuvo flotando en el aire, sin una decisión ni anuncio concreto.

También se prolongó hasta la noche del martes el silencio del presidente Castillo, quien arribó el martes a Palacio de Gobierno minutos antes de las 2 p.m. procedente de Cajamarca, donde permaneció dos días y visitó a sus padres.

Reuniones previas al anuncio

Casi dos horas después, Castillo recibió por unos cuarenta minutos a Barranzuela en su despacho. Según conoció El Comercio, el ministro no llegó con ánimo de renuncia. “Aparte de estar muy tranquilo, está continuando con sus actividades pendientes”, indicó una fuente de su entorno. Una de esas tareas era implementar la implementación de la resolución suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional por 30 días en Lima y Callao.

Esto se condice con el tenor del mensaje en Twitter en el que anunció posteriormente su renuncia, en donde siguió rechazando las acusaciones en su contra: “He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional y en respeto a la gobernabilidad y la confianza del presidente de la República”.

Luis Barranzuela anunció casi al mismo tiempo que Pedro Castillo su salida del Mininter. Lo hizo cerca de la medianoche y luego de que, inicialmente, no pretendiera renunciar. (Captura: Twitter)

El ministro de Defensa, Walter Ayala, también se reunió la tarde del martes con Castillo, Vásquez y Barranzuela para abordar la citada norma. Tras esa actividad y una reunión con un representante de la Unión Europea, el mandatario dialogó con la primera ministra sobre el titular del Mininter.

Según fuentes de la PCM, Vásquez y Castillo tuvieron “una larga conversación” por la noche, ella mantuvo firmeza en su postura y en que “era una situación insostenible”. Finalmente, el mandatario requirió la renuncia a Barranzuela.

“El presidente dijo que había que esperar, se ha estado esperando que tome la decisión. El tema estaba procesándose desde las nueve de la noche”, indicó una de las fuentes consultadas.

Conocida la decisión, Vásquez expresó en Twitter: “Importante decisión de nuestro presidente Pedro Castillo. La estabilidad, el consenso y la paz social en nuestro país es nuestro compromiso a seguir”.

Sin mayor explicación

Más temprano, El Comercio accedió al oficio que Barranzuela remitió el lunes a Vásquez luego de las explicaciones que esta le solicitó.

Sin embargo, en el breve escrito de cinco puntos contenidos en una página, Barranzuela no dio mayores explicaciones, sino que usó el mismo texto del comunicado que había difundido el lunes para negar que haya realizado un evento o promovido la concentración de personas en su domicilio.

“La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos sociales de nuestro Perú, y de ninguna forma de carácter social o evento masivo”, expresó.

El oficio con el que Luis Barranzuela respondió a Mirtha Vásquez sobre reunión social en su casa. (El Comercio)

Previamente, una fuente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había comentado que, en sus descargos a la primera ministra, Barranzuela dio “los mismos argumentos” del comunicado que difundió.

Para Vásquez, los argumentos “son inaceptables en el sentido de que no aclara nada”, según la misma fuente. Porque si bien Barranzuela niega todo, “las imágenes dicen otra cosa”.

El comunicado que difundió Luis Barranzuela el lunes. (Difusión)

Lo cierto es que los descargos del ministro no convencieron no solo a congresistas de bancadas de la oposición, desde donde se demandaba su salida, sino incluso a legisladoras del ala cerronista de Perú Libre.

“Ministro Barranzuela, asuma su responsabilidad: renuncie. No invoco las sinrazones de la derecha para cuestionar su función, sino sus propios actos que lo descalifican para seguir en el cargo. Su renuncia no debe esperar”, expresó en Twitter Silvana Robles, vocera alterna de la bancada oficialista.

Su colega Kelly Portalatino exigió a Mirtha Vásquez que solicite la renuncia del ministro. “La emergencia sanitaria que vivimos y el Gobierno popular que representamos exigen disciplina y respeto por las medidas sanitarias. No seamos irresponsables”, apuntó.

Por su parte, mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo pidió ayer evaluar la idoneidad de Barranzuela para el cargo al considerar que “las explicaciones brindadas sobre el caso resultan, hasta el momento, absolutamente insuficientes e injustificables”. Por ello, la entidad consideró que, de comprobarse los hechos, la permanencia del ministro recae en “insostenible”.

Pudo haber mayor riesgo

Para el vocero de APP, Eduardo Salhuana, la indecisión sobre Barranzuela ponía en riesgo al Gabinete. “Es uno de los errores permanentes del presidente Castillo, su demora, su dilación para resolver los temas, en este caso son evidentes los hechos”, manifestó en conversación con El Comercio.

“[Si sigue Barranzuela] dejarán sin piso a la premier, sería una situación bastante delicada a un día de presentarse al Congreso”, advirtió también antes de difundirse la renuncia. “Si continúa el señor Barranzuela, el Congreso tendrá que presentar su interpelación y censura inmediata”, advirtió, aunque precisó que la salida del titular del Mininter no era una condición para que APP otorgue la confianza.

La situación de Luis Barranzuela pudo significar una mayor crisis para el gobierno, advirtieron congresistas. (Foto: GEC)

Una postura similar tuvo Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular. “La ministra [Mirtha Vásquez] tendría que renunciar. Al haber presentado al presidente la posición que tenía de que eran inaceptables las excusas del ministro del Interior y el presidente no hacerle caso, no le queda más que renunciar a ella y con eso se cae todo el Gabinete”, estimó.

A juicio de Montoya, Barranzuela debió de haber dejado el Gabinete por los otros cuestionamientos que pesan sobre él. “Si el presidente no le hace caso, por honor debería renunciar inmediatamente”, había insistido también antes de conocerse la renuncia, en referencia a una crisis agravada en el gobierno.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, comentó que su bancada ha demandado también la salida de los ministros de Educación y Producción, Carlos Gallardo y José Incio. “Temo que de no concretarse la salida de los tres ministros no va a conseguir los votos necesarios para darle la confianza. No sé si el presidente es lo que está buscando, podría ser una estrategia de ellos, porque ya no se puede esperar mucho de este gobierno”, sentenció.

Al filo de la medianoche, Twitter fue el escenario del pronunciamiento de congresistas de distintas bancadas respecto al alejamiento de Barranzuela del Mininter.

Lady Camones, vicepresidenta del Congreso. (Captura)

Rosángela Barbarán, vocera alterna de Fuerza Popular. (Captura)

Norma Yarrow, congresista de Avanza País. (Captura)

