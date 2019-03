Luz Salgado: "Le pongo 12 de nota al Gabinete Villanueva por ser benevolente"

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, afirmó que si tuviera que calificar al Gabinete Ministerial a cargo de César Villanueva, le pondría "12 de nota por ser benevolente".

La ex secretaria general del fujimorismo consideró que al renunciante primer ministro "los problemas se le han escapado por doquier" y dijo que su bancada esperaba más del también legislador de Alianza para el Progreso.

"Le pongo 12 de nota al Gabinete por ser benevolente, es que le tocó una coyuntura difícil, pero esperábamos más de Villanueva por su experiencia, haber sido gobernador de la región, conocer las provincias, ser congresista, un mayor liderazgo mayor presencia y mayor facilidad para tomar un rol protagónico", sostuvo en una entrevista con "Agenda política" de Canal N.

"Lo hemos visto muy sombrío, casi desaparecido y los problemas se le han escapado por doquier", agregó.

En esa línea, Salgado lamentó que muchos de los ministerios no hayan logrado ejecutar "ni el 50%" de su presupuesto y dijo creer que el Gobierno necesita personas "que ejecuten".

"La prueba más grande [del deficiente desempeño del Gabinete] está que en sus ministerios no se han ejecutado los presupuestos, en muchos casos no llegaron ni al 50%, eso es la mayor prueba tangible de que no todos los que estaban en su Gabinete le dieron frutos", señaló.

La también ex presidenta del Congreso aseveró que el mandatario Martín Vizcarra debe recomponer el Gabinete pensando en proyectos cortos y en un trabajo en conjunto para dejar obras y "reformas" de cara al bicentenario.

"Lo que tenemos que ver es que el presidente cuando recomponga su gabinete ministerial no esté pensando qué va a hacer para continuar con más de lo mismo, porque le quedan 2 años y el Perú no puede paralizarse", manifestó.

"Hay muchos proyectos que están a medio concluir, el informe de contraloría habla de 800 proyectos paralizados. Pensar ya en grandes proyectos a estas alturas no van a alcanzar. Espero que el presidente se olvide de las encuestas, está bien que le sirvan como un referente, pero estamos a vísperas del bicentenario, ¿qué reforma importante nos va a dejar este Gobierno?", cuestionó