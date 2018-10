Mark Vito Villanella, esposo de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, afirmó que la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular es parte de “una persecución política”, porque el juez Richard Concepción Carhuancho no sustenta en su fallo por qué existe el riesgo de fuga. Agregó que la ex congresista no escapó del país cuando cayó el régimen de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, en el 2000.

“¿Riesgo de fuga? ¿Ella se fugó en el 2000? En el 2003 cuando estábamos viviendo tranquilos en Estados Unidos, felices y le pidieron que declarará [ante el Congreso], ella tomó el próximo vuelo y regresó al Perú”, manifestó en una entrevista en el programa “Punto Final” de Latina.

Agregó que la detención de su esposa es parte de “un show mediático”.

“No ha habido un riesgo de fuga, esto es un show mediático, no hay pruebas, esto es una injusticia, no está bien esto”, remarcó.

Vito Villanella también dijo que “jamás” le pediría a Keiko Fujimori que se retire de la política.

“No, jamás [le pediría que se retire de la política], yo nunca me pondré por encima de las necesidades de los 31 millones de peruanos”, subrayó.

Mark Vito Villanella, además, dijo que no se puede comparar la situación de Keiko Fujimori con la que atravesó el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

Para finalizar, señaló que espera que la actual situación que atraviesa la familia Fujimori, tras la anulación del indulto a Alberto Fujimori y la detención preliminar de Keiko Fujimori, permita la unión entre su esposa y su cuñado, el suspendido congresista Kenji Fujimori.

“Yo creo que la amistad siempre está ahí, pueden tener diferencias políticas, pero son hermanos y uno ama al otro. No, no me sorprendió [que Kenji Fujimori visitará a Keiko] porque en los momentos difíciles ahí está la familia. Yo espero que sí alguna buena cosa salga de todo esto sea esto [la reconciliación]”, concluyó.

Mark Vito Villanella también es investigado por el presunto delito de lavado de activos por la fiscalía por los cocteles que organizó Fuerza Popular para la campaña del 2016.