La aprobación al presidente de la República, Martín Vizcarra, subió once puntos porcentuales en un solo mes. En julio, el mandatario había registrado 35% de popularidad, mientras que este mes alcanza 46%, según la más reciente encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos.

En contraste, el sondeo revela que la desaprobación al jefe del Estado se ubicó en 42%. Esto denota una reducción en comparación a julio, pues en dicho mes había caído hasta el 48%.

Este es el primer repunte de Martín Vizcarra desde que asumió la presidencia de la República el 23 de marzo último. En abril, el presidente había obtenido 57% de popularidad; en mayo, 52%; y en junio, 37%.

(Elaboración: El Comercio)

Entre los siete principales motivos por los cuales los encuestados respaldan la gestión de Martín Vizcarra figuran: Tiene buenas ideas (39%), porque está trabajando para mejorar la economía (22%), por su capacidad de concertación y diálogo (22%), porque está trabajando para mejorar la seguridad ciudadana (20%), porque está trabajando para mejorar la educación (18%), porque es una persona honesta (17%), porque es un buen líder (16%).

(Elaboración: El Comercio)

En tanto, los argumentos centrales de los que desaprueban la gestión de mandatario son: en su gobierno hay corrupción o no lucha contra la corrupción (42%), por su falta de manejo político (27%), porque no cumple con sus promesas (24%), porque no está preparado para el cargo (23%), porque no se preocupa en mejorar la seguridad ciudadana (23%), porque no se ven mayores avances en la economía (22%), por su falta de liderazgo (21%).

-Los anuncios en la agenda-

En torno al mensaje a la nación ofrecido por el mandatario en Fiestas Patrias, 30% dijo haberlo visto por TV, 12% dijo haberse informado sobre él a través de medios de comunicación, 11% lo escuchó por radio, 1% no precisó respuesta y 49% no lo vio ni escuchó ni se enteró del mensaje.

Del universo de personas que vio, escuchó o se enteró del mensaje, 68% lo catalogó como bueno, 20% lo tildó de malo y 12% no precisó respuesta.

Al preguntársele a ese mismo universo qué sentimientos le generó el discurso del mandatario, 48% contestó esperanza; 30%, miedo; 26%, incertidumbre; 19%, alegría; 15%, decepción; 8%, confianza; 8%, desconfianza; 7%, tranquilidad; 1%, sentimientos encontrados; otros 2%; ninguno 1%; y no precisa 1%.