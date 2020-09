Las investigaciones sobre los cuestionados contratos del cantante Richard Cisneros o Richard Swing con el Ministerio de Cultura seguían su curso normal en la Comisión de Fiscalización del Congreso y en el Ministerio Público hasta que, en el pleno del Parlamento la mañana del último jueves, se presentaron tres audios que abrieron un nuevo capítulo en el entramado con consecuencias aún por conocerse, y que de por medio tienen una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Las grabaciones lo involucran a él y a funcionarios de Palacio de Gobierno muy cercanos.

Fue Edgar Alarcón (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización, quien dio cuenta de los audios, los cuales le fueron remitidas, según afirmó, “de manera anónima”.

El Comercio ha revelado distintos hechos en torno a esta historia, uno de los cuales tiene que ver con parte del diálogo que se escucha en uno de los audios. En este participan Vizcarra; Miriam Morales, secretaria general de la Presidencia; Karem Roca Luque, exasistente administrativa del Despacho Presidencial; y Óscar Vásquez, asesor en Comunicaciones de mandatario.

Ellos conversan sobre los registros de las visitas de Richard Swing a Palacio. Y es que a fines de mayo pasado, este Diario informó que el cantante realizó dos ingresos en el 2018, descritos como “reunión de trabajo”.

Ello se pudo establecer a través de la revisión del portal de Transparencia de la Presidencia. Por entonces, ya había renunciado la antropóloga Sonia Guillén al cargo de ministra de Cultura y Alejandro Neyra fue designado en su reemplazo, el Ministerio Público había iniciado una investigación preliminar y se conocieron fotos de Cisneros con Vizcarra el día de la juramentación de su primer Gabinete, así como con otras personas cercanas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña presidencial, que fueron luego parte del Ejecutivo.

La primera cita fue con Morales el 28 de junio. La segunda, con Roca Luque el 12 de octubre. Por entonces, esta última aseveró a este Diario: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”. Acotó que no hubo respuesta al pedido por ser funciones ajenas a la suya y dijo no haber trasladado el pedido a otra área.

A fines de mayo, fue el presidente Martín Vizcarra quien reconoció sobre Richard Swing: “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”. En un audio con Karem Roca, el cantante alude a esa declaración de mandatario. (Video: América TV)

“Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto. Todo tiene que ser absolutamente transparente hacia el interior”, se le escucha decir a Vizcarra en ese audio.

Ahí se oye también que Roca reconoce que hubo seis ingresos de Cisneros a Palacio, pero los funcionarios precisan que existen dos únicos registros en el portal de Transparencia. “Entonces tenemos, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco ingresos”, dice Vizcarra. "Sí. El sexto lo hemos sacado”, añade Morales.

En otra parte de la conversación se escucha a Martín Vizcarra explicar que lo que formaliza una visita es el registro de ingresos. “Lo que tendría que decirse es que fueron dos veces las que ingresó, que las demás han sido pedidos, solicitudes que en algún momento se han tramitado, pero nunca entró porque no llegó a formalizar, porque a quien venía a ver no autorizó o aceptó la visita”, agrega. “Son las que estamos defendiendo”, acota Morales.

Por su parte, Óscar Vásquez reconoce que Cisneros buscaba reunirse con él, aunque afirma que no llegó a recibirlo.

Parte de los audios. (El Comercio)

Los otros audios

En un segundo audio, Vizcarra y Roca empiezan hablando de Iván Zapata Yactayo, esposo de la segunda. El Comercio reveló en julio pasado que Zapata y los hermanos de la funcionaria habían firmado contratos con el Gobierno Regional de Moquegua, durante la gestión del hoy mandatario (2011-2014), por S/159.618,10.

Además, Zapata es desde junio del 2018 hasta la fecha director de la Oficina de Coordinación Descentralizada del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Para dicho informe, este Diario accedió a documentos de Registros Públicos y revisó el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y el portal del Ministerio de Economía. Por entonces, el Caso Richard Swing ya había destapado una caja de pandora en el Gobierno respecto de contratos de personas allegadas a Vizcarra con el Estado.

Este Diario se comunicó nuevamente con Karem Roca. Ella negó que su familia se haya beneficiado o haya sido favorecida por su cercanía con el jefe de Estado. “Nunca le he pedido al señor [Vizcarra] que me ayude para algún trabajo para mis hermanos”, afirmó.

Parte de los audios. (El Comercio)

En la conversación se oye a Roca decir que el Ministro de Vivienda le había pedido la renuncia a Zapata a través del director ejecutivo de Cofopri, pero ella asevera que su esposo no dimitirá, pues “quien se va a ir soy yo”. Luego, el diálogo se torna tenso y el jefe de Estado le recrimina a su exasistente: “Estás llena de odio en tu cabeza y llena de mentiras, ya me hartaste a mí ya”.

Asimismo, Roca le pregunta a Vizcarra cuándo quiere que renuncie. “Yo le dije que iba a renunciar”, indica ella, a lo que el presidente replica: “¿Me dijiste fecha?”. La exfuncionaria responde que no y Vizcarra continúa: “No seas cínica, pues Karem”.

“Para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí, presidente”, dice Roca en otro momento, en medio de la discusión.

“Hoy día sale el reportaje este en El Comercio, todo el mundo se pone nervioso”, afirma más adelante Martín Vizcarra aparentemente en referencia a la información publicada por este Diario sobre los familiares de Roca y sus contratos, el viernes 3 de julio pasado.

Luego, sigue otra parte de la tensión. Karem Roca inicia:

— "Mi vida mire cómo ha cambiado de un día para otro. Estoy acá sentada y mi familia está destrozada y yo acá. ¿Y es mi culpa?

— ¿Y es mi culpa?

— Presidente…

— ¿Yo te he hecho el daño?

— Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre? Cuando han visto en el portal de Transparencia que yo había recibido a Richard Swing. Presidente, ahí saltó mi nombre, yo nunca he estado involucrada en eso.

Ahí, Karem Roca hace referencia al informe de El Comercio de fines de mayo pasado, en el que se da cuenta de las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno en el 2018.

Congreso: audio Martín Vizcarra

“No en vano estás trabajando diez años conmigo. ¿En diez años has progresado o no has progresado? Familiarmente…”, pregunta también Vizcarra y ella responde que con mucho esfuerzo ha tenido logros.

Vizcarra también afirma entonces que ha pedido que “no toquen” a Zapata por lo menos esa semana, aunque luego comunica que el “cese” de aquel estaba por emitirse. “Yo renuncio hoy día y mañana qué van a decir los titulares: renunció, ella es la culpable”. Y Miriam, la campeona de la mentira, ella se salva sobre el peso mío […] Usted sabe que ella es la culpable", dice por su parte Roca. El mandatario, con molestia, replica: “Tus odios son tu problema”.

“Está bien, ella es la culpable y va a pagar por su culpa”, sentencia también el mandatario sobre Miriam Morales.

El tercer audio es de más de una hora y consiste en una conversación entre Karem Roca y Richard Swing. “Antes que pasara eso, Karem, de la estupidez que él habló en Palacio, yo ya sabía todo, y se lo advertí. Mira ‘cara pálida’, te van a decir eso y tu di esto. Y nunca lo dijo, se puso nervioso y dijo la peor pachotada que puede decir un presidente. Y a raíz de eso comienza toda la investigación”, refiere el cantante.

“Lo que a mí me molestaba es que un amigo nunca niega a otro. Si tan fácil él hubiera dicho sí, era mi asesor, etc., todo quedaba ahí. Y no pasaba nada […] Mira dónde hemos llegado”, se le escucha decir a Roca.

