El presidente Martín Vizcarra criticó duramente al Congreso y afirmó que los cambios a la inmunidad de altos funcionarios, aprobados en la sesión plenaria del domingo, son un “ardid” “una estrategia” para que, al final, la futura norma se “caiga” y mantener así “sin ningún problema” la actual protección a los parlamentarios.

“Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí estoy para poder responder cualquier tema porque siempre he actuado de manera honesta a favor del pueblo. Lo que sí nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos para que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe”, manifestó Vizcarra.

#URGENTE Martín Vizcarra al Congreso: "Esta inmunidad por todos los vicios, por no haber sido analizada en comisión, por haber festinado trámites y mezclado conceptos, va a caer solita. Por favor no nos tomen el pelo, los peruanos merecemos respeto. Consultemos a la población". — Política El Comercio (@Politica_ECpe) July 6, 2020

Desde Tumbes, Martín Vizcarra recordó lo sucedido en el Parlamento disuelto con el tema de la bicameralidad y los cambios de “contrabando” que -puntualizó- se introdujeron a último momento y que, al final, la “distorsionaron e invalidaron”.

“Hoy, (en) un tema sumamente importante como la inmunidad parlamentaria, han incluido una serie de factores, sin ningún nivel de debate y análisis, en minutos, sin debate en comisión, sin debate en el pleno, sin esperar la opinión de los expertos y de la sociedad. Aprueban una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República”, subrayó.

El presidente Vizcarra negó que tenga reparos con la eliminación de la protección constitucional que tienen los gobernantes ante eventuales procesos. “No tengo ningún temor que me quiten la inmunidad presidencial. Siempre he obrado con transparencia y honestidad aquí y en cualquier parte en toda mi vida como profesional y ciudadano. No tengo ningún temor”, aseguró.

“Si quieren tratar el tema del presidente, aquí estoy. Sáquenme, analicen, pongan en comisión y retiren la inmunidad presidencial. No tengo ningún problema, pero no hagan esto que ha quedado como algo raro, distorsionado y tengan la seguridad que tiene como objetivo que se caiga y que los parlamentarios sigan gozando inmunidad”, exclamó.

Anoche, el Congreso aprobó diversas modificaciones a la Constitución sin mayor debate referidas al antejuicio de varias autoridades y que permite acusar al mandatario por delitos contra la administración pública.

“¿Cuál es el objetivo? Como lo que quieren es invalidar, están recurriendo a la estrategia que finalmente lo aprobado respecto a la inmunidad se caiga. Si se cae, ¿qué logramos?, que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema. Lo han distorsionado de tal manera que seguramente alguien va a ir al Tribunal Constitucional a dejarla sin efecto”, declaró el mandatario esta mañana.

#URGENTE Martín Vizcarra: "No tengo ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. El tema es que están realizando una aprobación sin el debido proceso. Están recurriendo a la estrategia que se caiga. Es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria" — Política El Comercio (@Politica_ECpe) July 6, 2020

Martín Vizcarra, sin embargo, felicitó al Congreso por haber “rectificado” su actuar al poner en debate y aprobar la modificación constitucional para que personas sentenciadas en primera instancia por cualquier delito y con una sentencia de más de 4 años de prisión no puedan postular a cargos de elección popular.

“Lo que no pudieron hacer en todos estos meses, lo hicieron en 3 horas desde que escucharon nuestro mensaje cuando planteamos nuestra disconformidad, en representación de todo el pueblo peruano. Lo que no pudieron hacer en días, semanas y meses de trabajo, lo pudieron hacer rápidamente, plantearon el debate y aprobaron. En ese sentido, felicito al Congreso por esa rectificación del error que habían cometido”, acotó el mandatario.

