El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que en la investigación fiscal se demostrará la falsedad de las acusaciones de aspirantes a la colaboración eficaz que lo señalan de haber recibido presuntas ‘coimas’ cuando fue gobernador regional de Moquegua.

“Son presuntos casos de corrupción los que he rechazado categóricamente, enfáticamente y será a través de una investigación del Ministerio Público donde se aclarará con elementos fidedignos la falsedad de todo lo que ahí se ha dicho”, señaló en una conferencia de prensa esta tarde en Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra reiteró que seguirá en el cargo de presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021 cuando se le preguntó sobre la posibilidad de renunciar ante las investigaciones que lo involucran.

“La población ya no se deja engañar por presiones de carácter mediático. Va a haber un cambio de autoridades en base a un proceso democrático electoral que se va a llevar a cabo en abril y seremos rigurosos en que sea un proceso totalmente transparente”, indicó.

28/10/2020

Insistió en que habrá un cambio de autoridades el próximo año tras un proceso electoral “democrático” y “transparente” y señaló que invitarán, a través de Cancillería, a observadores internacionales de la OEA y la comunidad europea.

“No hay ningún argumento (para postergar elecciones), solo de quien no le interesa porque no tiene ninguna posibilidad, o el argumento de quien se desenvuelve mejor en el caso, el desorden, que no es lo que queremos todos los peruanos. Vamos a continuar en esta tarea y estoy seguro que las fuerzas democráticas así lo van a defender”, insistió.

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, inició una investigación contra Martín Vizcarra luego de haber recibido testimonios de unos seis aspirantes a colaboración eficaz que señalan que el presidente recibió pagos ilícitos tras haber favorecido a empresas como Obrainsa e ICCGSA en Moquegua.

“Que se investigue, soy el primer interesado. Si una de las banderas que he agitado desde el inicio es la lucha contra la corrupción. Que se investigue, por supuesto, pero que no s alteren bajo condiciones, llamemos antidemocráticas, el proceso electoral que ya está en curso”, aseguró el jefe de Estado.

