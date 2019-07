Zeballos: No se descarta cuestión de confianza para adelantar elecciones al 2020

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó que no se descarta presentar una nueva cuestión de confianza ante el Congreso en caso el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales al 2020, tal como lo planteó el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación, no avance.

"Si esto no avanza, hay retraso, no hay voluntad política o en el proceso esto se está desvirtuando, definitivamente se tomarán otro tipo de acciones, pero no vedadas ni que signifiquen una contradicción a la Constitución", dijo en RPP al agregar que la cuestión de confianza "es una posibilidad que no se descarta".

No obstante, Zeballos pidió "no alarmarse" con la cuestión de confianza, pues "da equilibrio de poderes" y la propia Constitución la faculta, para lo cual se hará un "seguimiento de la capacidad de respuesta del Parlamento".

Respecto a un supuesto distanciamiento entre Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz, Zeballos estimó que en algún momento la también congresista se pronunciará sobre la propuesta del mandatario.

"Supongo que en algún momento se va a pronunciar", subrayó el titular del Minjus al reiterar que Araoz Fernández no participa en las sesiones del Consejo de Ministros y podría informarse directamente del propio Vizcarra.

"Tampoco nos ha dicho que está en desacuerdo. Está en una actitud seria. Es una aliada, como corresponde, no tiene conducta alguna que me haya hecho pensar diferente", manifestó al precisar que lo que se acordó es "guardar la reserva absoluta" sobre la propuesta dada a conocer durante el mensaje a la nación.