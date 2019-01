Mendieta: Esperamos que en el pleno se apruebe suspensión de López Vilela

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, consideró que el pleno del Congreso debería aprobar el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días al congresista Luis López Vilela (Fuerza Popular), acusado por presuntos tocamientos indebidos.

“Esperamos que en el debate del pleno se pueda aprobar este informe que recomienda esta suspensión”, indicó la ministra a la prensa.

Ana María Mendieta resaltó la importancia de no “naturalizar los hechos de violencia contra la mujer”, luego que en la Comisión de Ética los congresistas de Fuerza Popular indicaran que se sancionó a Luis López Vilela por un saludo.

"En Piura hay muchas formas de saludar y podríamos sentirnos incómodos. Al menos en mi experiencia en Piura también he sufrido este tipo de incomodidades que traen saludos muy efusivos y muy frescos", indicó el congresista Freddy Sarmiento durante el debate.

“Es importante señalar que no debemos naturalizar los hechos de violencia. Tocar a una mujer sin el permiso de ella es violentarla y muchas veces confundimos eso y lo naturalizamos. Eso no es normal, no es natural, por tanto, hay que ser claros en señalar que no es un saludo, no es la forma correcta cuando uno invade el espacio de las mujeres tocándolas. Hay que ser claros, esto es un hecho de violencia”, aseguró la ministra.

Asimismo, sostuvo que el Congreso debe ser “muy claro” y rechazar los actos de violencia contra la mujer, la cual “inicia con un tocamiento indebido, con un hecho de acoso”.

“Tenemos que dar un mensaje a la población desde un poder del Estado de que se rechaza toda forma de violencia hacia la mujer, y en eso tenemos que ser enfáticos. Acá no hay colores políticos, hay un hecho concreto: el rechazo a la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus manifestaciones”, agregó.

Finalmente, la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables precisó que se deben “imponer sanciones ejemplares más aún cuando se trata de un poder del Estado”.