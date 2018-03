Miguel Torres: “Que Kenji cuente lo que quiera”

El legislador de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres se pronunció este domingo sobre lo declarado por su colega Kenji Fujimori, quien refirió, más temprano, que lamenta y rechaza un presunto “operativo delincuencial” emprendido contra él y su bloque por la bancada naranja .

En diálogo con el programa de TV “Agenda política”, el ex titular de la Comisión de Constitución del Congreso insistió en que Kenji es su amigo, pero que este “ha escuchado muy malos consejos”.

Consultado por si Kenji Fujimori sabe algo relevante que podría contribuir a las investigaciones que la fiscalía le hace a Fuerza Popular, Torres respondió: “No tenemos ninguna preocupación de lo que ha sucedido durante el período que tenemos partido político”.

“Que cuente lo que quiera. En realidad, a mí me da mucha pena que mi amigo esté escuchando malos consejos. […] Si tiene algo que contar, que lo cuente. Lo que sí le aconsejaría, con todo el cariño del mundo, es que tenga cuidado. Decir mentiras e inventar elementos podría calificar como delito. Otro delito”, dijo el parlamentario.

Kenji Fujimori protagonizó un video, difundido este domingo por los programas de TV “Día D” y “Panorama”, en el que acusó a Fuerza Popular de buscar su desafuero y el de dos legisladores más de su grupo. “Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos”, dijo.

Además, el hijo menor de Alberto Fujimori recalcó que dicho material ha sido editado "maliciosamente" y que la conversación con Moisés Mamani giró principalmente en torno a una "repartija de obras" de la Comisión de Presupuesto, que es presidida por Fuerza Popular.

Ante esto, la legisladora fujimorista Lourdes Alcorta manifestó que no tiene sentido responde a Kenji Fujimori luego de que este ha “agredido permanentemente a la bancada de Fuerza Popular, mañana, tarde y noche".

“Está en un proceso de recuperar un escenario porque nosotros sí hemos visto cómo han sido los videos. Sobre la acusación de la Comisión de Presupuesto, yo te puedo aseverar que no he recibido ni he pedido nada a ese grupo”, indicó a El Comercio.

En contraste a ello, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Jorge del Castillo señaló que lo sostenido hoy por Kenji Fujimori da cuenta de imputaciones bastante graves que ameritan ser investigadas al interior del Legislativo.

“En cuanto a lo administrativo del Congreso, que se revele que presuntamente se favorece con obras a parlamentarios fujimoristas y posiblemente de otros partidos para que no hablen implica una especie de examen especial que hay que hacer en esa comisión para determinar si ha habido esa repartija de obras”, refirió a este Diario.