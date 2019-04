Presidentes de América Latina lamentaron la muerte de Alan García

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, se expresaron este miércoles tras el fallecimiento del ex mandatario peruano Alan García en el hospital Casimiro Ulloa de Lima.

"Lamento profundamente la trágica muerte del ex presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia", aseguró el mandatario de Chile a través de Twitter.

Sebastián Piñera coincidió con Alan García durante su primer mandato en Chile. Ambos jefes de Estado mantuvieron una serie de reuniones para impulsar la relación entre ambos países, luego de la demanda en la Corte de La Haya por límites marítimos.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró consternado por la muerte de Alan García.

"Conmovidos con la muerte del ex presidente de #Perú, Alan García. Nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba", indicó.



Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, también lamentó la muerte del ex presidente del Perú. "Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. ¡Ya basta de tanto abuso!", escribió

"Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites. Que no se puede jugar con honra y libertad de las personas. Un abrazo solidario a su familia", agregó Correa.

Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato.

¡Ya basta de tanto abuso!

Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites. Que no se puede jugar con honra y libertad de las personas.

Asimismo, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, calificó a Alan García como un "buen amigo" de su país y que la relación con su reciente gobierno fue "excelente".

"El ex presidente Alan García fue un buen amigo de Colombia, las relaciones con su reciente gobierno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos", aseguró vía Twitter.

Felipe Calderón, ex presidente de México entre 2006 y 2012, resaltó la labor de García durante sus mandatos en nuestro país.

"Con profundo pesar, me entero de la trágica muerte del presidente Alan García. Con virtudes y defectos, hizo grandes cambios que permitieron que la economía de Perú fuese una de las de mayor crecimiento en LA y el mundo. Juntos construimos la Alianza del Pacífico. Descanse en Paz".

Alan García era investigado por un presunto delito de lavado de activos vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y tenía orden de impedimento de salida de nuestro país por 18 meses desde el mes de noviembre del año pasado.