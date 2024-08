Perú vs Brasil vóley sub 19 EN VIVO: sigue la transmisión del partido que se disputa este jueves 29 de agosto, desde la 1:00 de la tarde (hora peruana) en el Gimnasio Polideportivo General Mario Brum Negreiros de Araguari, Brasil. Luego del gran papel desarrollado en el Mundial sub 17, es el turno de la selección sub 19 asumir un nuevo reto en el Sudamericano ¿Dónde ver? El partido se puede seguir GRATIS por el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

