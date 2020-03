Durante el gobierno del expresidente de la República Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia fue protagonista de cuestionados momentos en los que, excediendo sus funciones públicas, por ejemplo, daba “luz verde” a ex jefes de gabinetes ministeriales o intercambiaba entredichos con otras ex autoridades.

Durante la gestión del Congreso disuelto, la Comisión de Fiscalización recomendó en junio del 2017 denunciar a Heredia Alarcón por presunta usurpación de funciones en cinco casos específicos, entre ellos haber solicitado un informe ambiental de una laguna ubicada en Caraz (Huaylas, Áncash); haber propuesto a Luis Clarence Jorge Salazar Steiger como presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Copal) -quien fue designado, pero renunció posteriormente al cargo-; haber “presidido de facto” una delegación nacional que viajó a Brasil durante el 2012, sin nombramiento ni facultad para ello, cuando los actos protocolares y funcionales debían ser asumidos por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli, entre otros casos.

Pero la acción de Heredia en el gobierno de Humala habría incluido reuniones con representantes de la empresa Odebrecht, con quienes habría concertado lo referido al proyecto del Gasoducto Sur Peruano en perjuicio del Estado. La fiscalía abrió, por un plazo de 36 meses, una investigación preparatoria contra la exprimera dama y otros implicados por presunto crimen organizado. Los delitos de los que se le acusa son asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, a Heredia ejerció como “funcionaria pública de facto y/o de hecho, por delegación de funciones”del expresidente Humala.

El miércoles, la fiscal Geovana Mori solicitó al Poder Judicial una orden de prisión preventiva por 36 meses contra Heredia como parte de la investigación que se lleva a cabo en su contra por la concesión al proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

1. “¿Tan difícil es caminar derecho?”

El 19 de octubre del 2011, Nadine Heredia utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje al entonces congresista nacionalista Omar Chehade. La frase hacía referencia a un caso que protagonizó Chehade por una denuncia por presunto patrocinio ilegal al reunirse con generales de la Policía para organizar el desalojo de la cooperativa Andahuasi que favorecería al Grupo Wong.

“Estoy satisfecho porque creo que se ha hecho justicia. Lo digo con mucha humildad. Hubo tres meses infames en contra mía, en los que yo y mi familia hemos sufrido. Hemos vivido un infierno”, dijo Chehade tras archivarse el caso el 17 de enero del 2012.

2. “¿Dónde está mi ministra?”

El 12 de junio de 2012, durante una actividad en San Juan de Lurigancho, Heredia Alarcón se encontraba brindando declaraciones a la prensa en una actividad pública cuando giró la cabeza para preguntar “¿Dónde está mi ministra?”, en referencia a la exministra de Educación Patricia Salas. Tras ello, la exministra le dijo “aquí estoy”, para luego dar paso a su respuesta sobre un paro de 24 horas que realizarían los docentes del Sutep, y que fue una de las consultas hechas por los periodistas presentes en ese momento.

3. Desacuerdos entre la expareja presidencial

El 2 de octubre del 2012, el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia mostraron algunas desavenencias durante la inauguración de la III Cumbre ASPA. Los comentarios se originaron cuando la exprimera dama intercambió algunas palabras con Humala, giró el cuerpo y se dirigió a conversar con su asistente personal.

4. “Luz verde”

El 14 de julio de 2013, una conversación revelada por el programa “Panorama” mostró las coordinaciones que hacía Nadine Heredia con un integrante del Gabinete Ministerial. En aquella fecha, se difundió el audio de una conversación entre el exministro de Defensa Pedro Cateriano y un interlocutor a quien le decía que la entonces primera dama le había dado “luz verde” para realizar algunas compras a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El audio hacía referencia a la autorización que había logrado Cateriano, cuando era ministro de Defensa, para aprobar una política de convenio entre esa cartera y el PNUD., prescindiendo así de la autorización de quien era presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor

Este suceso fue uno de los argumentos recogidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto para aprobar un informe contra Heredia por presunta usurpación de funciones.

El audio de Cateriano revela la coordinación que había entre el ministerio y la exprimera dama.

5. Pugnas por el sueldo mínimo

En la quincena de febrero del 2014, la ex primera dama y el ex primer ministro César Villanueva, hoy en prisión preventiva por el caso Odebrecht, tuvieron un momento de tensión debido a que Heredia desdijo lo señalado por él sobre un posible aumento del sueldo mínimo.

El ex premier había declarado que su despacho y el Ministerio de Economía y Finanzas estaban evaluando un aumento a la cifra que por entonces se percibía, que ascendía en S/750. Villanueva dijo en una entrevista a “Gestión” que se estaba midiendo "todo correctamente para evitar un temor a la formalidad”.

La tensión entre Heredia y Villanueva por el aumento del sueldo mínimo. (Foto: archivo)

Sin embargo, la entonces primera dama enmendó las declaraciones del ex primer ministro cuando dijo que el tema “no está en discusión en este momento”. A su vez, la ex ministra de Trabajo Nancy Laos nutrió esta idea diciendo que no conocía las conversaciones a las que se refería Villanueva. "Las conversaciones adicionales que pudiera tener el premier con el MEF no las conozco, pero lo que le he informado es que este tema lo estamos revisando en el CNT”, dijo Laos por entonces.

6. Renuncia de Villanueva a la PCM

Apenas unos días después de los entredichos entre César Villanueva y Heredia Alarcón, el también exgobernador regional de San Martín presentó su renuncia a la PCM. La salida del cargo se dio luego de que el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, también desmintiera a Villanueva sobre una evaluación del aumento del sueldo mínimo. “Nunca hemos tratado el tema con el primer ministro”, dijo Castilla.

En la ceremonia en que René Cornejo asumió el cargo de primer ministro, la ex primera dama realizó algunos gestos elocuentes que fueron captados por las cámaras de televisión.

El momento en que Heredia alza los brazos e intercambia sonrisas con el público.

7. Designación y renuncia en la FAO

Una vez concluido el gobierno del ex presidente Ollanta Humala, Heredia viajó el 23 de noviembre del 2016 a Madrid (España) debido a que fue designada por José Graziano da Silva como directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra, cargo que asumió los primeros días de diciembre de aquel año.

Sobre la ex primera dama, quien ya estaba siendo investigada por el Ministerio Público por los presuntos aportes irregulares recibidos por su agrupación en las campañas presidenciales del 2006 y 2011, ya no pesaba el impedimento de salida del país que había sido dictado en junio del 2016 por el juez Richard Concepción.

Heredia Alarcón fue incorporada a la FAO por su labor de apoyo a los programas sociales durante el gobierno anterior, su cargo de embajadora especial de la FAO para la quinua (en 2012), así como el de líder de prevención contra el cáncer de Unasur (2014).

Heredia junto a José Graziano da Silva, director de la FAO.

Sin embargo, días después, el juez Concepción Carhuancho emitió una resolución en la que se daba a Heredia diez días hábiles para retornar al país. Por entonces, la ex primera dama se encontraba en Roma (Italia). Entre tanto, la FAO anunció que habría aplazado la “asunción de funciones” de Heredia “considerando los desarrollos procesales que tienen actualmente en Perú”..

El 1 de diciembre, la FAO dijo que permitirá viajar al Perú a Heredia “cuanto sea necesario” para hacer frente a sus obligaciones ante las autoridades del país. Explicaron que ella ejercía como funcionaria desde el 24 de noviembre del 2016 y estaba “ejerciendo su derecho al trabajo” en conformidad con el Estatuto del Personal de la agencia y las normas de conducta de la función pública internacional.

Heredia junto al director de la FAO.

Heredia regresó a Perú el 1 de diciembre, desde la ciudad de Madrid, por la disposición dictada por Concepción Carhuancho.

Posteriormente, el 9 de mayo del 2017 Heredia comunicó que renunciaba al cargo que había asumido en la FAO debido a la investigación que afrontaba en Perú. “En atención al tiempo transcurrido desde mi selección para el cargo, a las constantes citaciones de las instituciones que ahora me investigan […] y al mantenimiento de una restricción que me obliga a retomar cada 30 días, me veo en la obligación de renunciar a mi cargo”, dijo la exprimera dama en un comunicado.

8. Prisión preventiva

El 13 de julio del 2017, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público investigaba a la pareja, así como a otros implicados, por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011.

El traslado de Heredia a un centro de reclusión.

Luego de más de nueve meses, Humala y Heredia fueron excarcelados en abril del 2018, después de que el Tribunal Constitucional declarara fundado, por mayoría, un hábeas corpus que revocó la orden de prisión preventiva que recaía sobre ellos. El nuevo pedido de la fiscal Mori podría hacer que la ex primera dama vuelva a prisión. Esta vez, por el caso gasoducto.

