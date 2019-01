Un nuevo proceso contra Ananculi

Por Martín Hidalgo / Alexander Villarroel

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica tiene programado sustentar hoy ante la Corte Superior de Justicia de la región una nueva solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra la legisladora Betty Ananculi Gómez (Fuerza Popular), por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

Esta es la segunda vez que la fiscalía solicita al Poder Judicial que se le levante la inmunidad a Ananculi por supuestamente mentir en su hoja de vida. El primer requerimiento fue aprobado en la Corte Suprema, pero archivado en el Congreso.

Ananculi, quien ayer se encontraba en Iquitos, no quiso afirmar si asistirá a la audiencia en Ica. Si su abogado tampoco asiste, la cita se reprogramaría.

1.¿Razones políticas?

El primer pedido de la fiscalía se archivó en el Congreso solo con los votos de congresistas de Fuerza Popular. Los colegas de Ananculi argumentaron en su defensa que la investigación fiscal era una “persecución política”.

El archivo del pedido se adoptó pese a que el informe preliminar de la secretaría técnica de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad declaraba procedente la solicitud de la Corte Suprema. La comisión no solo tenía en sus manos la carpeta fiscal, sino que también recibieron otras pruebas. José Eduardo Peña Quijaite, por ejemplo, envió una carta a la comisión en la que señalaba que no fue docente de la hoy legisladora, tal como se consigna en certificados.

El primer pedido de levantamiento de inmunidad contra Ananculi fue por los delitos de falsificación y uso de documento público falso.

2. Alumna negada

En el pedido de levantamiento que el fiscal Alioshka Yuri Antezano Loayza debe sustentar hoy se especifican una serie de incongruencias en los certificados de estudios presentados para validar el título de Ananculi en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en el Instituto Alas Peruanas de Ica.

Entre las pruebas recabadas por la fiscalía se consignan 22 testimonios de profesores que aseguran no haber tenido a Ananculi como alumna en el referido instituto. Entre ellos aparece el nombre de José Peña Quijaite, la persona que remitió un oficio al Congreso en el que adjuntaba constancias de trabajo que demuestran que ya había dejado de laborar en el referido instituto cuando Ananculi supuestamente era alumna (2011-2013).

3. El compañero que era menor de edad

La fiscalía también revisó a los supuestos compañeros de clase que figuran en las actas de estudios presentadas. Dos casillas por debajo del registro de Ananculi –la primera en la lista– figura el nombre de Jason Alexis Caballero Euribe.

“De su ficha Reniec [su DNI] se verifica que nació el 15 de setiembre del año 1996; es decir, que el año 2011, en que supuestamente habría iniciado sus estudios en la carrera de Negocios Internacionales con la acusada en el Instituto Alas Peruanas, dicha persona era menor de edad, que solo tenía 14 años de edad, no estando en condiciones de seguir estudios superiores, ya que en ese momento todavía estaba cursando el cuarto año de educación secundaria”, especifica la carpeta fiscal. El 2011 fue el año en el cual Ananculi supuestamente inició sus estudios superiores.

El documento fiscal señala que Jason Caballero Euribe y otros cuatro compañeros de clase son parientes de Yatlo Frabrizio Gallegos Bavestrello, quien era administrador del Instituto Alas Peruanas entre el 2011 y 2013. El mismo Gallegos, según señala la fiscalía, admitió que tres son sus cuñados y dos –incluido el menor de 14 años– son sus sobrinos.

4. Firmas falsas

Los 22 profesores que niegan haber tenido a Ananculi como alumna también indicaron ante la fiscalía que las firmas que figuran en las actas consolidadas de evaluación no les corresponden.

El caso más llamativo es el de Víctor Manuel Pool Vallejo, quien además negó haber participado como jurado del “examen teórico-práctico” que Ananculi dio para obtener su título profesional.

Esto fue corroborado con un informe grafotécnico realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se concluye: “La firma incriminada que se atribuye a la persona de Víctor Manuel Pool Vallejos, que aparece trazada en el documento denominado ‘Acta de Examen Teórico-Práctico –Ananculi Gómez, Betty Gladys’ […] presenta notables características morfoestructurales disímiles con respecto a las muestras de comparación, que nos permite determinar que ha sido falsificada por el método de ejecución libre”.

5. Becados

Ni Ananculi ni sus 9 compañeros de clase registran pago alguno por sus estudios en el Instituto Alas Peruanas. Según informó la casa de estudios, ellos fueron favorecidos con “becas integrales” para toda la carrera.

“Lo que es un claro indicativo de que estas personas solo fueron consignadas para dar la apariencia de veracidad a dicho documento”, señala la carpeta que el fiscal Alioshka Antezano deberá sustentar hoy desde las 3:00 p.m.

Ananculi responde

Congresista denuncia a fiscal

Betty Ananculi no quiso afirmar si asistirá a la audiencia, pero indicó que está a la espera de que se resuelva la denuncia que presentó contra el fiscal Alioshka Antezano por el presunto delito de prevaricato.

“Como tú sabes, ningún juez ni ningún fiscal puede ventilar los procesos que son reservados. En este caso, el fiscal ha adelantado opinión, ha salido a los medios, ha salido a declarar que yo no he estudiado. Imagínate, qué garantías me da ese fiscal de tenerlo en el proceso”, dijo a El Comercio.

La parlamentaria reiteró que existe una persecución política en su contra. “Yo para ganar el Congreso no necesité tener estudios primarios ni secundarios ni superiores. El pueblo votó por mí, la persona que iba a llevar su voz al Congreso”, afirmó la legisladora por Ica.