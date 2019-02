Félix Moreno: ¿Por qué caso está prófugo el ex gobernador regional del Callao?

Un alto ex directivo de la constructora Odebrecht ratificó este miércoles a la fiscalía, según fuentes de El Comercio, el pago de un soborno de US$2,4 millones al ex gobernador regional Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, por la obra de la Costa Verde del Callao.

Indicó que esto solo fue parte del monto total: US$4 millones, que la trasnacional brasileña habría pagado en sobornos a funcionarios peruanos por el referido proyecto.

►Ex apoderado de Odebrecht confirma pago de sobornos a Félix Moreno

► Fiscal reiterará pedido de 11 años de cárcel para Félix Moreno por Caso Corpac



Al respecto, Eduardo Roy Gates, abogado del ex gobernador regional del Callao, dijo que no es cierto que Igor Braga Vasconcelos Cruz, ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción, haya confirmado algún pago a su cliente.

“Él no tiene conocimiento de que se le haya entregado dinero a Félix Moreno, él no ha corroborado ningún pago, eso no es cierto, él ha dicho que existió un acuerdo, en el que él no participó”, exclamó en Brasil.

Por el Caso Odebrecht, Félix Moreno ya había cumplido parte de una orden prisión preventiva de 18 meses interpuesta en abril de 2017. Sin embargo, en junio de ese año, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó esta decisión y la varió a comparecencia restringida. Medida que estaba vigente en este expediente.

No obstante, Odebrecht es tan solo uno de los procesos que el ex gobernador regional del Callao entre 2011-2018 tiene pendiente ante la justicia.

─Venta de terrenos─

Desde el 17 de enero de 2019, Moreno se encuentra prófugo luego que el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao lo condenara a cinco años de prisión efectiva por el Caso Fundo Oquendo, al ser hallado culpable del delito de colusión.

Este caso se remonta al 2011, por la venta subvaluada de un terreno ubicado en Ventanilla de propiedad del Estado peruano. Según la fiscalía, con la intervención de Félix Moreno se habría generado un prejuicio de S/10 millones.

Al estar no habido, por este caso, el ex gobernador del Callao fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Se ofrece S/20 mil por cualquier información sobre su paradero.

Ministerio del Interior anunció una recompensa de 20 mil soles por información sobre Félix Moreno

─Caso Corpac─

Este caso en el que también está procesado Félix Moreno se encuentra en etapa final y en los próximos días se conocerá la sentencia. De acuerdo con la fiscalía, Moreno concertó con los directivos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), en su calidad de ex alcalde provincial del Callao, cargo que ocupó entre 2007 y 2010.

A través de un convenio firmado por Moreno en 2009, se adjudicó a la empresa Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver- Callao) la construcción de la nueva sede de Corpac, cuyas obras no iniciaron a pesar de que el Estado pagó más de S/21 millones.

A Moreno se le imputa el delito de colusión y la fiscalía ha solicitado 11 años de cárcel.

─Caso Pentagonito─

En este caso a Félix Moreno se le imputa el presunto delito de peculado doloso y falsedad genérica, por la construcción de un spa en la Comandancia General del Ejército, en San Borja.

Se le acusa de haber utilizado recursos del Gobierno Regional del Callao para la construcción de la referida obra.